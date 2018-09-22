Спорт. 08:40
Старт марафона на дистанции для детей. Фото: ИА PrimaMedia

Galaxy Vladivostok Marathon стартовал во Владивостоке

Марафон начался с дистанции 42,2 км (ФОТО)

22 сентября, PrimaMedia. Galaxy Vladivostok Marathon стартовал в краевой столице. Забег начался с дистанции 42,2 км. Первой точкой старта стало кольцо острова Русский, сообщает ИА PrimaMedia.

Принять участие в международном марафоне приехали гости из 14 стран мира, не считая наших соотечественников из других городов. Не помешала спортсменам и погода, которая испортилась под утро. Как отметила организатор мероприятия Ольга Гаева, МЧС штормового не передавали, значит бежать можно, главное учесть погодные условия и одеться соответственно.

Забег стартовал с дистанции 42,2 км. Бегунам предстоит пробежать по обоим мостам и финишировать в районе центральной площади. Примерно через час после них, свой отрезок в 1 км побежали дети, а через 15 минут — спортсмены на дистанции "Паралимпийский забег".

В 9:50 прозвучал сигнал начала марафона на отрезке 21,1 км: участники начали свой бег от поворота на Приморский океанариум. Старт для бегунов на 5 км был дан в 10:30. Спортсмены побегут по улице Калинина в сторону центра.

1 / 12

Стоит отметить, что перед началом марафона на центральной площади города прошла разминка. После этого мэр Владивостока произвел сигнальный выстрел и открыл дистанцию для детского забега.

Однако не только бег ожидает сегодня спортсменов и жителей города: в 14:00 на центральной площади Владивостока начнется шоу-программа. Награждение победителей пройдет в 15:30. Стоит отметить, что на этом праздник не завершиться, здесь развернутся различные тематические площадки. Кроме этого, собравшиеся смогут послушать выступление местной группы "Марлины" и звезды лейбла Black Star Даны Соколовой.

Ранее сообщалось, что весть путь по острову и мостам перекрывается только в одном направлении. Уехать в сторону Русского острова можно будет беспрепятственно. Кроме этого, для жителей русского острова будут организованы бесплатные катера.

1 / 16

— Перекрытие дорог составит четыре часа, мы понимаем, что это очень долго, поэтому для удобства жителей острова во время перекрытия будут ходить два катера. На них можно будет добраться до материка, попутно насладившись видами нашей акватории, — рассказала Ольга Гаева. — Так, один катер будет отходить от пирса набережной ДВФУ в 10.30. В 10.50 он причалит к мысу Поспелова, где простоит до 11.00. Оттуда водный транспорт отправится на 30-й причал. Прибытие судна запланировано на 11.30. Второй катер в 10.40 будет отходить от поселка Подножье, откуда сразу отправится на 30-й причал.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Дорогу остров Русский — центр Владивостока закрывают на полдня в субботу во время марафона

Бесплатный катер с Русского острова запустят организаторы Galaxy Vladivostok Marathon

Комментарии
марафон легкая атлетика бег

Дорогу остров Русский - центр Владивостока закрывают на полдня в субботу во время марафона

21 сентября, 21:20

Гостей Galaxy Vladivostok Marathon ждет множество развлечений и интерактива

20 сентября, 13:35
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
Дорогу остров Русский - центр Владивостока закрывают на полдня в субботу во время марафона

21 сентября, 20:25

Кожемяко, Богданенко, Кондратов... Кого рассматривают на место губернатора Приморья

21 сентября, 20:35

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" торжественно открыли во Владивостоке

08:40

Galaxy Vladivostok Marathon стартовал во Владивостоке

21 сентября, 19:45

Подержанные иномарки Приморья получат с 2019 года госномера новых размеров

21 сентября, 11:50

Леонид Вильчинский покидает администрацию Владивостока

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia