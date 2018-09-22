Galaxy Vladivostok Marathon стартовал во Владивостоке

Старт марафона на дистанции для детей. Фото: ИА PrimaMedia

Марафон начался с дистанции 42,2 км (ФОТО)

22 сентября, PrimaMedia. Galaxy Vladivostok Marathon стартовал в краевой столице. Забег начался с дистанции 42,2 км. Первой точкой старта стало кольцо острова Русский, сообщает ИА PrimaMedia.

Принять участие в международном марафоне приехали гости из 14 стран мира, не считая наших соотечественников из других городов. Не помешала спортсменам и погода, которая испортилась под утро. Как отметила организатор мероприятия Ольга Гаева, МЧС штормового не передавали, значит бежать можно, главное учесть погодные условия и одеться соответственно.

Забег стартовал с дистанции 42,2 км. Бегунам предстоит пробежать по обоим мостам и финишировать в районе центральной площади. Примерно через час после них, свой отрезок в 1 км побежали дети, а через 15 минут — спортсмены на дистанции "Паралимпийский забег".

В 9:50 прозвучал сигнал начала марафона на отрезке 21,1 км: участники начали свой бег от поворота на Приморский океанариум. Старт для бегунов на 5 км был дан в 10:30. Спортсмены побегут по улице Калинина в сторону центра.

Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 12

Стоит отметить, что перед началом марафона на центральной площади города прошла разминка. После этого мэр Владивостока произвел сигнальный выстрел и открыл дистанцию для детского забега.

Однако не только бег ожидает сегодня спортсменов и жителей города: в 14:00 на центральной площади Владивостока начнется шоу-программа. Награждение победителей пройдет в 15:30. Стоит отметить, что на этом праздник не завершиться, здесь развернутся различные тематические площадки. Кроме этого, собравшиеся смогут послушать выступление местной группы "Марлины" и звезды лейбла Black Star Даны Соколовой.

Ранее сообщалось, что весть путь по острову и мостам перекрывается только в одном направлении. Уехать в сторону Русского острова можно будет беспрепятственно. Кроме этого, для жителей русского острова будут организованы бесплатные катера.

Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке стартовал Международный марафон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 16

— Перекрытие дорог составит четыре часа, мы понимаем, что это очень долго, поэтому для удобства жителей острова во время перекрытия будут ходить два катера. На них можно будет добраться до материка, попутно насладившись видами нашей акватории, — рассказала Ольга Гаева. — Так, один катер будет отходить от пирса набережной ДВФУ в 10.30. В 10.50 он причалит к мысу Поспелова, где простоит до 11.00. Оттуда водный транспорт отправится на 30-й причал. Прибытие судна запланировано на 11.30. Второй катер в 10.40 будет отходить от поселка Подножье, откуда сразу отправится на 30-й причал.