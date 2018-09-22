За обман с отменой роуминга все операторы "большой четверки" заплатят штрафы

Заплатят штрафы за обман с отменой роуминга все операторы "большой четверки". Фото: Мария Бородина

С каждого оператора взыщут по 750 тысяч рублей

22 сентября, PrimaMedia. Федеральная антимонопольная служба выписала штрафы всем операторам "большой четверки" за обман с отменой роуминга. "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2 заплатят по 750 тысяч рублей, передает ИА PrimaMedia.

"Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого", — сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, операторам придется заплатить за прошлые "преступления" — в марте были возбуждены антимонопольные дела в отношении всех четверых операторов за то, что отчеты последних об отмене внутрисетевого роуминга противоречили законодательству.

Напомним, в июле Госдума приняла законопроект о полной отмене национального роуминга — выезжая в другой регион со своей сим-картой абоненты обслуживаются по тарифам домашнего региона.

В конце августа операторы сообщили о запланированных датах отказа от роуминга. Все операторы "большой четверки" перешли на единое безроуминговое пространство к началу осени.

В Федеральной антимонопольной службе ранее заявляли, что отмена роуминга никак не скажется на стоимости услуг, однако операторы вскоре начали вводить линейки тарифов без географической привязки.

Абоненты "большой четверки" говорят, что с отменой роуминга дешевле не стало. Теперь, выезжая, к примеру, из Владивостока в Москву, родственникам, оставшимся в домашнем регионе, приходится звонить по междугородним тарифам. При этом, тарифы на междугородние звонки у операторов ниже не стали, выражают недовольство пользователи.