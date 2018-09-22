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Больница. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Когда вреда больше, чем пользы: определили бесполезные медицинские процедуры

Масштабное исследование провели американские ученые

22 сентября, PrimaMedia. Не все медицинские процедуры одинаково полезны. А есть такие, от которых вреда больше, чем пользы. Масштабное исследование провели американские ученые из университета Мэриленда, чтобы составить хит-парад самых бессмысленных и бесполезных врачебных процедур, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, первое место в хит-параде бессмысленных медицинских процедур заняло ультразвуковое обследование сердца, которое проводится с использованием специального датчика, внедряемого в пищевод пациента. Как выяснилось, такая процедура, которую иногда назначают вместо обычной ЭКГ, может причинить вред человеческому организму.

Большие сомнения у экспертов вызвало проведение компьютерной томографической ангиографии для изучения легких. Как выяснилось, во время данной процедуры больной получает к своим проблемам еще и значительную дозу радиации. Также бессмысленными и бесполезными в 90% случаев оказались УЗИ сонной артерии и стентирование. Не имело смысла, как выяснилось после изучения статистических данных, удаление простаты при раке предстательной железы. Процент мужчин, скончавшихся от рака, был примерно одинаков среди тех, кому удалили простату, и среди сохранивших этот орган.

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