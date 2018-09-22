В стране производителе смартфон оценивается в 33 тысячи, а Mi8 Lite – 14 с половиной тысячи рублей. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Xiaomi представила два бюджетных, но мощных смартфона с отпечатком пальца на экране

Телефоны носят название Mi8 Pro и Mi8 Lite

22 сентября, PrimaMedia. Mi8 Pro и Mi8 Lite – так называются два новых телефона, которые представила компания Xiaomi. Смартфоны относятся, как поняли уже пользователи, к линейке Mi8 передает ИА PrimaMedia.

Разработчики отмечают, что фишкой телефонов линейки Mi8 является сканер пальца, расположенный не на тыльной стороне корпуса, как обычно, на смартфонах, а на самом экране. Такое инновационное решение позволило дисплей увеличиться в размерах, достигнув цифры в 6,21 дюйма.

Если перейти к описанию непосредственно Mi8 Pro, то 6 или 8 Гб – объем его оперативной памяти. Топовый чип Qualcomm Snapdragon 845 используется в качестве процессора смартфона.

Основная камера на 12 мегапикселей. К тому же она оснащена

двумя объективами. Стоит озвучить еще одну цифру: 20 мегапикселей — разрешение фронтальной камеры.

Переходим к Mi8 Lite. Дисплей телефон имеет 6,26-дюймовый. Процессор у него не такой производительный, как у Mi8 Pro, но есть преимущество: он более экономичный. Камера у смартфона двойная на 12-мегапикселей. Она причем горизонтальная. Что касается фронтальной камеры, то она 24-х мегапиксельная. 4, 6 или 8 Гб – объем оперативной памяти, а постоянной 64 или 128 Гб.

И, наконец, самое интересное – цена вопроса. В стране производителе смартфон оценивается в 33 тысячи, а Mi8 Lite – 14 с половиной тысячи рублей.

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