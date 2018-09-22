Медики бьют тревогу: шашлыки на костре смертельно опасны

Медики говорят, что употребление пищи на костре равносильно курению. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Специалисты уверяют, что еда, приготовленная на открытом огне, может вызвать рак легких

22 сентября, PrimaMedia. Одно из любимых блюд россиян – шашлыки на природе, приготовленные на огне, по мнению медиков, несут смертельную опасность для человеческого организма, передает ИА PrimaMedia.

Врачи озвучили шокирующую новость. Оказывается, пища, приготовленная на открытом огне, а речь в данный момент идет о пикнике на природе, содержит в себе канцерогены, которые провоцируют онкологию. На 60% увеличивается риск получить рак легких у тех, кто часто употребляет шашлык или прочие блюда, приготовленные на костре.

Медики сравнили также состояние здоровья у пожарных, которые по долгу службы контактируют постоянно с открытым огнем, а также с теми людьми, которые в нескорых странах вынуждены постоянно поддерживать теплую температуру воздуха в помещениях с помощью топки дров. Результаты те же.

Изучив в течение 10 лет состояние здоровья жителей Китая в частности, которые готовили пищу на костре, ученые выявили 20 тысяч случаев смертности людей, которые умерли от рака легких в возрасте от 30 до 79 лет, пишет РГ.

Медики говорят, что употребление пищи на костре равносильно курению,

Исследования экспертов опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.