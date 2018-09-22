Что касается рублевых ставок, то они пока что на прежнем уровне. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сбербанк повысил ставки долларовых вкладов

Максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн составляет теперь 2% годовых

22 сентября, PrimaMedia. Вместо 1,35% стало 2%. Речь идет о повышении долларовой ставки, о которой объявил "Сбербанк". Повышение касается всех долларовых вкладов клиентов банка, передает ИА PrimaMedia. О том, что максимальная долларовая ставка стала равна двум процентам, говорится на официальном сайте банка. Важный момент – 2% составляет ставка, когда вкладчик открывает ее онлайн, если же он находится непосредственно в офисе, то ставка составит 1,7%. Что касается рублевых ставок, то они пока что на прежнем уровне. Говоря конкретно о вкладе под названием "Онлайк", ставка составляет 6,7%. Напомним, Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта в конце августа. Кроме этого, как писало информагентство, в сентябре во всех отделениях "Сбербанка" заработал детский продукт под названием "Билет в будущее". Речь идет о детском страховании жизни. Таким образом, банк дает возможность родителям начать копить на будущее своего любимого чада пока ребенок еще маленький и накопить солидную сумму, например, на обучение в хорошем ВУЗе, когда он вырастет. Главные новости от PrimaMedia в группе Одноклассников Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News Читайте PrimaMedia первыми на Яндекс.Новости

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