Холодильники, которые сами "ходят" в супермаркет, будут производить в России. Фото: pixabay.com

Дай кредитку: холодильники, которые сами "ходят" в супермаркет, будут производить в России

В ближайшее время модель пройдет испытания

22 сентября, PrimaMedia. В России запустят производство холодильников, которые сами смогут отслеживать наличие продуктов, проверять срок годности своего содержимого и осуществлять покупки. "Ростех" начнет производство "умных" холодильников с 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Россиянам больше не нужно будет спешить после работы в супермаркет, чтобы купить продукты к ужину. Холодильники будут проверять наличие еды в доме и ее годность сами, после чего делать заказы в интернет-магазинах.

Отмечается, что суперхолодильник будет относительно недорогим и уже в ближайшие месяцы его запустят на испытания. Если тестирование пройдет успешно, массовый выпуск" умных" холодильников наладят к 2020 году.

К 2021 году благодаря "умным" девайсам "Ростех" планирует выйти на рекордные объемы поставок — 600 тысяч устройств в год.

Инвестиционный проект производства незаменимых в хозяйстве холодильников и других полезных устройств обойдется "Ростеху" в 2 млрд рублей

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