Рюмка и графины. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Россия трезвеет: 40% жителей страны не употребляют спиртное

И столько же заявили, что стали пить меньше

22 сентября, PrimaMedia. Россия трезвеет. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 40% опрошенных сообщили социологам, что не употребляют спиртные напитки, сообщает ИА PrimaMedia.

А еще 40% заявили, что стали употреблять меньше алкоголя. Тенденция налицо: всё больше россиян выбирает здоровый образ жизни. За девять лет количество абсолютно непьющих выросло в полтора раза, — свидетельствую данные опросов ВЦИОМ. Так, в 2009 году полными трезвенниками были только 26% респондентов. В 2018 году таких стало уже 40%.

Пьющих россиян по результатам опроса 2018 года насчитывается 58%. Для сравнения: в 2009 году употребляли алкоголь 72% опрошенных. Но и среди пьющих 40% стали пить меньше и реже. Против течения и современных тенденций идут только 3% россиян, которые признались социологам, что стали пить больше и чаще.

По мнению экспертов, сыграла свою роль антиалкогольная пропаганда и ограничение на продажу спиртного в России. Пить становится немодно, и это не может не радовать. Социологи ВЦИОМ проводили опрос по телефону в сентябре 2018 года. В исследовании участвовали 1600 человек.

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