Юлия Толмачева: «Стратегия за 44 млн рублей должна быть рабочей, а не лежать в библиотеке»

Заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан. Фото: пресс-служба законодательного собрания Приморского края

Пенсионное законодательство края должно быть дополнено новыми положениями по защите прав граждан, - депутат

22 сентября, PrimaMedia. Проект "Стратегия развития края до 2030 года" представили членам комитета по социальной политике и защите прав граждан. По мнению депутата Юлии Толмачевой, многотомный труд не содержит мер по поддержке небольших сельских поселений и предложений по повышению качества жизни селян. Как отметила парламентарий, для разработки стратегии из бюджета края были выделены немаленькие деньги и потому она должна быть рабочей, а не остаться только на бумаге. Еще один вопрос, который рассмотрели члены комитета на заседании – закрепление текущих мер социальной поддержки для приморцев старшего возраста, сообщает ИА Primamedia.

В повестке первого после летних каникул заседания комитета по социальной политике и защите прав граждан значилось 32 вопроса. Наибольшее обсуждение вызвали темы Образования, Медицины, представленная депутатам стратегия развития края в 7 томах.

Стратегия развития края насчитывает не один том, но она ориентирована на крупные муниципалитеты. Однако в Приморье гораздо больше небольших поселений и сел, где очень важно повышать уровень жизни. Чтобы приморцы везде чувствовали себя защищенными. Понимали, что власть не просто знает о их нуждах, но работает над тем, чтобы сделать их жизнь комфортной, — говорит Юлия Толмачева.

По ее словам, на создание программы были выделены значительные средства из краевого бюджета. И документ должен оправдывать вложения, предложив реально работающую модель, а не очередной труд для ученых.

— У нас в Приморье уже есть одна утвержденная стратегия развития ПК до 2025 г. Однако то, насколько она реализована – большой вопрос. И зачем плодить еще одну "бумажную" стратегию, априори оставляя в ней лакуны, — отмечает Юлия Толмачева.

Парламентарии рекомендовали авторам стратегии доработать документ, учтя потребность сельских территорий, создав реально работающую программу развития для этой части края, сделать ее этапной, тобы можно было контролировать выполнения и выявлять проблемы проблемы в процессе реализации, а не в 2030 году. Развитие сельской местности разделить по муниципалитетам.

Еще один Закон повестки, вызвавший вопросы на комитете, — сохранение социальных гарантий для приморцев пенсионного и предпенсионного возраста.

— На первый взгляд, очень правильная инициатива. Однако тонкость в том, что изменения носят технический характер и направлены на сохранение текущих мер социальной поддержки для лиц по достижению действующего пенсионного возраста (60/55 лет), что по сути является инициативой Президента и было озвучено в его выступлении относительно пенсионной реформы. Лично я готова поддержать предложенные меры, но следует иметь в виду, что фактически ничего нового у пенсионеров приморья не предложено. Мы закрепляем незначительные изменения формулировок, которые от нас ранее требовало корректировка федерального законодательства. Считаю, что мы должны не создавать видимость защиты людей старшего поколения, а реально отстаивать их интересы. Скоро мы будем рассматривать и утверждать прожиточный минимум пенсионера на 2019 год, который должен соответствовать реальному МРОТ и обеспечивать нормальную жизнь людей, надеюсь, что все депутаты не зависимо от партийной принадлежности сделают все возможное для защиты пенсионеров Приморского края , — отметила Юлия Толмачева.