"Луч" примет на своем поле новосибирскую "Сибирь"

Букмекеры считают фаворитом матча именно "тигров". Фото: ИА PrimaMedia

Букмекеры считают фаворитом матча «тигров»

22 сентября, PrimaMedia. Владивостокский "Луч" в рамках 13-го тура ФНЛ сезона 2018-2019 примет на своем поле новосибирскую "Сибирь". Букмекеры считают фаворитами матча именно "тигров", которые сейчас находятся на две строчки выше "орлов" в турнирной таблице. Матч будет проходить 23 сентября в 17.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч".

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с опытнейшим владикавказским арбитром Лашей Верулидзе. Стоит отметить, что он уже 9 раз судил игры "тигров" и только в одной из них владивостокцы одержали победу.

Кстати, по мнению букмекеров, в этом матче победу одержит именно "Луч". "Тигры" сейчас расположились на 15-ом месте, в активе у команды 11 очков, тогда как гости занимают 17-ю позицию при 10-ти очках.

Неудачная игра "орлов" на старте сезона заставила руководство клуба пойти на крайние меры: после домашнего поражения от "Зенита-2" (0:1) главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов был отправлен в отставку, а его место временно занял Евгений Обгольц.

Сейчас ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,0, а на успех гостей — 4,2.

Важно! Билеты на матч "Луч" — "Сибирь" будут продаваться в кассах стадиона "Динамо" только в день матча, 23 сентября с 12.00 до 17.45, так что успейте купить.

Кроме этого, матч можно будет посмотреть на официальном сайте ФНЛ.