Названа самая опасная в мире диета

В продуктовом магазине. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Она приводит к множеству серьезных болезней

22 сентября, PrimaMedia. Ученые назвали самую опасную из всех известных диету. Она может стать причиной многих серьезных заболеваний, сообщает ИА PrimaMedia.

Американские диетологи из бостонской больницы Бригам Уоменс установили, что таковой является так называемая кетогенная диета. Смысл этой модной диеты в том, что нужно употреблять очень мало углеводов и достаточно большое количество жиров. Допускается умеренное употребление белковой пищи. Как выяснилось в результате исследований, проведенных специалистами, такая диета серьезно коверкает пищеварительную систему человека и может вызвать анорексию и болезни органов пищеварения.

Более того, эта диета приводит к резким изменениям содержания сахара в крови и способствует возникновению диабета. Ученые допустили только краткосрочное использование такого режима питания, не больше месяца.