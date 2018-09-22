Спорт. 12:15
"Адмирал" показал достойную игру, но победа вновь ускользнула от приморцев. Фото: ХК "Адмирал"

"Адмирал" не смог добыть очков в заключительном матче домашней серии

Голевая перестрелка на этот раз осталась за "Слованом"

22 сентября, PrimaMedia. В заключительном матче домашней серии “Адмирал” не смог добыч очков. “Моряки” уступили “Словану” со счетом 4:5. Не помог и дебют новичков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК “Адмирал”.

Для “Адмирал” матч со “Слованом” ознаменовался первым выходом на лед новых игроков команды. Ряды “моряков” пополнили трое нападающих в лице Войтеха Полака, Марека Говорки и Антона Королева. Наставник приморцев Сергей Светлов решил провести ребятам проверку боем и сразу же выпустил на лед: нтон и Марек присоединились к Глебу Зайцеву в четвертой тройке нападающих, а Войтех отправился в третью под надежную опеку Константина Глазачева и Кирилла Воронина. В ворота на этот раз встал Никита Серебряково.

С первых минут матча хозяева сразу же ринулись в бой, что практически моментально дало результат — Кирилл Дьяков “распечатал” ворота “Слована” своим голом. Воодушевленные быстрым успехом, "моряки" продолжили атаковать, и вскоре Александр Черников совершил быстрый прорыв, венцом которого стал второй гол приморцев.

На фоне такого обескураживающего начала главный тренер "Слована" Владимир Орсаг взял тайм-аут, потолковал со своими подопечными и, фактически, вернул их обратно в игру. Словаки ультимативно перехватили инициативу и обрушили на ворота Никиты Серебрякова целый шквал атак. Приморцев такой напор немного выбил из колеи, и вскоре Ник Шаус сократил отставание в счете.

После этого “Слован” продолжил наседать, поэтому отодвинуть игру от своих ворот хоккеистам "Адмирала" удалось только к концу периода. На последних минутах команды еще несколько раз обменялись опасными бросками и отправились на перерыв.

На старте второй двадцатиминутки соперники снова обменялись голами. Сначала Сергей Коньков на добивании вернул "Адмиралу" комфортное преимущество, а на следующей минуте Матуш Сукель нивелировал достижение "моряков".

"Слован" продолжал владеть преимуществом, ненадолго ситуация изменилась только в середине периода, когда гости остались в меньшинстве. Но, восстановив кадровое равенство, словаки принялись за дело с прежним упорством и вскоре преуспели. Сначала форвард Джефф Таффе сравнял счет, а 4 минуты спустя он же реализовал первое в матче большинство "Слована" и вывел свою команду вперед.

В заключительном периоде "Адмирал" всеми силами старался отыграться, и в середине игрового отрезка даже сравнял счет. Результатом массированной атаки на ворота "Слована" в большинстве стал отличный бросок Дениса Вихарева, заставивший трибуны ликовать.

Однако гости в этот день были слишком хороши и не намерены были уступать победу. Полторы минуты спустя Михал Ржепик после вбрасывания в касание послал шайбу прямо в сетку.

В оставшееся время "Адмирал" предпринял еще несколько попыток сравнять счет, использовал тайм-аут и снял вратаря, но результата все эти действия не принесли. 4:5 – в заключительной встрече домашней серии "моряки" очков не добыли.

Как отметил после матча новичек “Адмирала” чешский нападающий Войтех Полак, болельщики гнали “моряков” вперед, поэтому начало было хорошее, а вот потом что-то пошло не так.

– Атмосфера была хорошая, болельщики очень нас гнали вперед. Начали хорошо, а потом не знаю, что случилось… Вели 2:0, потом 3:1 – в таких случаях нужно набирать два очка, а не проигрывать. Есть ли у меня какие-то личные счеты со "Слованом"? Концентрировался только на себе, хотел больше помогать команде. Это был первый матч, но сейчас нужно готовиться к следующей игре. Эту как я, так и команда провалила. Нужно выигрывать. Мне нравятся победы, и именно за этим я сюда приехал, — подчеркнул Войтех Полак.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморский ХК "Адмирал" подписал еще одного легионера, форварда сборной Словакии

Сыграем на дорожку: владивостокский "Адмирал" сразится с братиславским "Слованом"

Не хватило опыта: “Адмирал” не смог одолеть в серии буллитов рижское “Динамо”

Комментарии
игра хоккей с шайбой матч

Приморский ХК «Адмирал» подписал еще одного легионера, форварда сборной Словакии

21 сентября, 14:05

Сыграем на дорожку: владивостокский «Адмирал» сразится с братиславским «Слованом»

21 сентября, 11:15
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
Кожемяко, Богданенко, Кондратов... Кого рассматривают на место губернатора Приморья

13:25

СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

12:45

Участник Galaxy Vladivostok Marathon сделал предложение на глазах у сотни людей

11:45

"Луч" примет на своем поле новосибирскую "Сибирь"

21 сентября, 20:35

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" торжественно открыли во Владивостоке

12:15

"Адмирал" не смог добыть очков в заключительном матче домашней серии

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia