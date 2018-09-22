"Адмирал" не смог добыть очков в заключительном матче домашней серии

"Адмирал" показал достойную игру, но победа вновь ускользнула от приморцев. Фото: ХК "Адмирал"

Голевая перестрелка на этот раз осталась за "Слованом"

22 сентября, PrimaMedia. В заключительном матче домашней серии “Адмирал” не смог добыч очков. “Моряки” уступили “Словану” со счетом 4:5. Не помог и дебют новичков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК “Адмирал”.

Для “Адмирал” матч со “Слованом” ознаменовался первым выходом на лед новых игроков команды. Ряды “моряков” пополнили трое нападающих в лице Войтеха Полака, Марека Говорки и Антона Королева. Наставник приморцев Сергей Светлов решил провести ребятам проверку боем и сразу же выпустил на лед: нтон и Марек присоединились к Глебу Зайцеву в четвертой тройке нападающих, а Войтех отправился в третью под надежную опеку Константина Глазачева и Кирилла Воронина. В ворота на этот раз встал Никита Серебряково.

С первых минут матча хозяева сразу же ринулись в бой, что практически моментально дало результат — Кирилл Дьяков “распечатал” ворота “Слована” своим голом. Воодушевленные быстрым успехом, "моряки" продолжили атаковать, и вскоре Александр Черников совершил быстрый прорыв, венцом которого стал второй гол приморцев.

На фоне такого обескураживающего начала главный тренер "Слована" Владимир Орсаг взял тайм-аут, потолковал со своими подопечными и, фактически, вернул их обратно в игру. Словаки ультимативно перехватили инициативу и обрушили на ворота Никиты Серебрякова целый шквал атак. Приморцев такой напор немного выбил из колеи, и вскоре Ник Шаус сократил отставание в счете.

После этого “Слован” продолжил наседать, поэтому отодвинуть игру от своих ворот хоккеистам "Адмирала" удалось только к концу периода. На последних минутах команды еще несколько раз обменялись опасными бросками и отправились на перерыв.

На старте второй двадцатиминутки соперники снова обменялись голами. Сначала Сергей Коньков на добивании вернул "Адмиралу" комфортное преимущество, а на следующей минуте Матуш Сукель нивелировал достижение "моряков".

"Слован" продолжал владеть преимуществом, ненадолго ситуация изменилась только в середине периода, когда гости остались в меньшинстве. Но, восстановив кадровое равенство, словаки принялись за дело с прежним упорством и вскоре преуспели. Сначала форвард Джефф Таффе сравнял счет, а 4 минуты спустя он же реализовал первое в матче большинство "Слована" и вывел свою команду вперед.

В заключительном периоде "Адмирал" всеми силами старался отыграться, и в середине игрового отрезка даже сравнял счет. Результатом массированной атаки на ворота "Слована" в большинстве стал отличный бросок Дениса Вихарева, заставивший трибуны ликовать.

Однако гости в этот день были слишком хороши и не намерены были уступать победу. Полторы минуты спустя Михал Ржепик после вбрасывания в касание послал шайбу прямо в сетку.

В оставшееся время "Адмирал" предпринял еще несколько попыток сравнять счет, использовал тайм-аут и снял вратаря, но результата все эти действия не принесли. 4:5 – в заключительной встрече домашней серии "моряки" очков не добыли.

Как отметил после матча новичек “Адмирала” чешский нападающий Войтех Полак, болельщики гнали “моряков” вперед, поэтому начало было хорошее, а вот потом что-то пошло не так.

– Атмосфера была хорошая, болельщики очень нас гнали вперед. Начали хорошо, а потом не знаю, что случилось… Вели 2:0, потом 3:1 – в таких случаях нужно набирать два очка, а не проигрывать. Есть ли у меня какие-то личные счеты со "Слованом"? Концентрировался только на себе, хотел больше помогать команде. Это был первый матч, но сейчас нужно готовиться к следующей игре. Эту как я, так и команда провалила. Нужно выигрывать. Мне нравятся победы, и именно за этим я сюда приехал, — подчеркнул Войтех Полак.