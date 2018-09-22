Участник Galaxy Vladivostok Marathon сделал предложение на глазах у сотни людей

Невеста кольцо приняла и сказала "да". Фото: организаторы Galaxy Vladivostok Marathon

Невеста ответила "да" и приняла кольцо

22 сентября, PrimaMedia. Впервые во время марафона Galaxy Vladivostok Marathon участник забега сделал предложение своей любимой на глазах у сотни людей. Молодой человек прямо на финише попросил микрофон у ведущего и произнес заветные слова для каждой девушки: "Выходи за меня?". Стоит отметить, что та, к кому было обращено предложение, кольцо приняла и, конечно же, сказала "да", сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, во Владивостоке проходит Международный марафон, участниками которого стали гости из 14 стран мира, а также наши соотечественники из других городов. Спортсмены бежали на выбор одну из дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 5 км, а также 1 км – дети и паралимпийцы.