СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ

По мнению Эллы Памфиловой оба кандидата дискредитировали себя в глазах избирателей

22 сентября, PrimaMedia. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высказалась против выдвижения Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко на пост губернатора Приморского края. По ее мнению, оба кандидата себя дискредитировали в глазах избирателей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Так, в эфире канала Элла Панфилова заявила, что оба претендента на пост главы региона потеряли доверие избирателей. Кроме этого, она высказала надежду, что ни один из них не решится вновь выдвигаться на этот пост.

— Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру, — заявила Элла Панфилова.

Кроме этого, в другом фрагменте интервью для РБК глава ЦИК пообещала быть кровожадной в вопросе выборов в Приморье. По ее мнению, нужно обязательно наказать тех, кто толкал членов избирательной комиссии на фальсификацию голосов. Она также добавила, что данная ситуация перечеркнула всю работу над прозрачностью выборов в России.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг второго тура выборов в Приморском крае разгорелся во время подсчета голосов избирателей. Сначала лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, но после обработки 98% бюллетеней вперед вырвался кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Разрыв между оппонентами был минимальный. Данное обстоятельство не устроило представителя КПРФ, он объявил голодовку и начал проводить митинги под стенами администрации Приморского края. В ситуацию поспешил вмешаться ЦИК, представители от которого прибыли в регион для проверки. После изучения всей поступившей информации, а также рассмотрения многочисленного числа жалоб, Приморской избирательной комиссии было рекомендовано аннулировать итоги голосования. В четверг, 20 сентября, члены КИК вынесли на обсуждение отмену итогов выборов и, в конечном счете, признали их недействительными. Это произошло в России впервые после возврата прямых выборов губернаторов.

По закону, следующие внеочередные выборы губернатора Приморского края должно назначить Законодательное собрание Приморского края. Предположительно они состоятся 16 или 23 декабря.



