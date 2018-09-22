Рыбный рынок, построенный к ВЭФ-2018, сгорел в бухте Аякс

Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Фото: pixabay.com

В результате пожара никто не пострадал

22 сентября, PrimaMedia. Рыбный рынок, построенный в бухте Аякс к Восточному экономическому форуму, сгорел этой ночью. Огонь уничтожил деревянный каркас постройки, который еще не успели демонтировать. В результате пожара никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, загорелся строительный мусор и каркас самого рыбного рынка, который уже находился на стадии демонтажа. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось уже спустя 40 минут после прибытия на место.

Стоит отметить, что в результате пожара никто из студентов не пострадал.

— Всего по сигналу тревоги привлекалось 22 человека личного состава и 6 единиц техники, — отметили в ведомстве.