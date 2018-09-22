Лайнер Costa Fortuna прибыл впервые во Владивосток из Южной Кореи

Лайнер Costa Fortuna впервые зашел в наш порт. Фото: ИА PrimaMedia

На борту судна находятся более 2800 пассажиров и 1000 членов экипажа

22 сентября, PrimaMedia. Круизный лайнер из Южной Кореи прибыл во Владивосток. На борту Costa Fortuna находятся более 2800 пассажиров и около 1000 членов экипажа. Для гостей краевой столицы подготовили welcome-церемонию, после которой они отправились на экскурсии, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 22 сентября, впервые в истории лайнер Costa Fortuna пришвартовался к причалу Владивостока. Для гостей города подготовили традиционную welcome-церемони, после чего они отправились знакомиться с основными достопримечательностями города: Корабельной набережной, центральной площадью, набережной Спортивной гавани, а также видовой площадкой на сопке Орлиная.

Кроме того, в экскурсионную программу туристов включено знакомство с Приморским океанариумом, Владивостокским цирком, Приморской сценой Мариинского театра, набережной ДВФУ и другими туристскими объектами.

Планируется, что Владивосток лайнер покинет в 23.00. Следующим местом, куда зайдет судно станет японский порт Канадзава.

Стоит отметить, что лайнер Costa Fortuna стал четвертым судном компании Costa Crociere S.p.A. после Costa Victoria, Costa neoRomantica и Costa Serena, который зашел в наш порт.