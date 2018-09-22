Альпийские горки, качели и Wi-Fi: три сквера во Владивостоке планируют облагородить

Новую жизнь получат три сквера во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации города

Мэрия объявила аукцион на проведение работ по их благоустройству

22 сентября, PrimaMedia. Три сквера во Владивостоке получат новую жизнь. Мэрия объявила аукцион на проведение работ по их благоустройству. Обновление ждет скверы им. Невельского, Пушкина и Матросского, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в мэрии, работы по благоустройству пройдут в рамках проекта "Формирование современной городской среды". Планируется, что подрядчик, выигравший тендер, должен будет практически полностью поменять вид скверов. В первую очередь ему предстоит провести демонтажные и земляные работы, а также вертикальную планировку. После чего запланирована установка альпийских горок, бордюров, лавочек и, конечно же, обустройство дорожек.

Так, в Пушкинском сквере будет разбит красивый городской палисадник с рододендроном, вишней, розами и другими растениями, а также появятся новые лавочки и освещение. Зеленую зону здесь украсит альпийская горка из натурального природного камня.

— По-настоящему вторую жизнь получит сквер имени Адмирала Невельского: строители благоустроят пешеходные дорожки и отремонтируют лестницу, установят качели и детскую горку. Изюминкой этого обновленного места отдыха станет памятник, посвященный детям войны (он уже готов и ждет своего часа), — отметили в администрации города. – Здесь также будут высажены жасмин, абрикос, магнолии и даже сосны.

Что самое главное, во всех трех скверах планируется установить точки доступа Wi-Fi и камеры наблюдения. Кроме этого, в планах также – обустройство парковок и необходимой инфраструктуры для маломобильных граждан.