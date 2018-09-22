«Темы, о которых нельзя молчать» впервые привез во Владивосток Хабаровский ТЮЗ

Все четыре спектакля были показаны во Владивостоке впервые. Фото: Юлия Никитина

В Приморском краевом театре молодежи два дня проходили спектакли фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» (ФОТО)

22 сентября, PrimaMedia. Артисты Хабаровского театра юного зрителя приехали во Владивосток со своими спектаклями и концертом "Актерская песня". В программе четыре эскиза на острые социальные темы. Это спектакли "Я позвоню своим братьям", "Бонни и Клайд", "Неодушевленная Галина Номер 2", "СПРОСИМЕНЯКТОЯ", сообщает ИА PrimaMedia.

"Наша тема" — это собственный фестиваль Хабаровского ТЮЗа, в котором участвуют режиссеры из Хабаровска, Владивостока и Москвы. В этом году он прошел в Хабаровске в третий раз, представив 18 проектов. Во Владивосток привезли четыре спектакля на острые социальные темы. Это эскизы "Я позвоню своим братьям", "Бонни и Клайд", "Неодушевленная Галина Номер 2", "СПРОСИМЕНЯКТОЯ". Помимо профессиональных актеров, в проекте участвуют работники театра из других цехов, и даже хабаровские подростки. Всего в краевую столицу приехало 40 человек.

— Хочется наладить отношения творческие, человеческие и проверить себя на публике именно владивостокской. Встреча с другим зрителем – это всегда важно и интересно. После каждого спектакля у нас проходит обсуждение. Нам важно мнение зрителя, поскольку темы остросоциальные. Здесь нас не знают, к нам не привыкли и мнение особо важно, — рассказал художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа и фестиваля "Наша тема" Константин Кучикин.

Актер и режиссер Виталий Федоров. Фото: Юлия Никитина Бонни и Клайд. Фото: Юлия Никитина Бонни и Клайд. Фото: Юлия Никитина Бонни и Клайд. Фото: Юлия Никитина Бонни и Клайд. Фото: Юлия Никитина Неодушевленная Галина Номер 2. Фото: Юлия Никитина Неодушевленная Галина Номер 2. Фото: Юлия Никитина Неодушевленная Галина Номер 2. Фото: Юлия Никитина 1 / 8

Стоит отметить, что подобного фестиваля в России нет. "Наша тема" создается всего за 10 дней между сезонами, фактически во время отпусков театралов. Репетиции проходят и днем, и ночью. Все режиссеры молодые, часто без профессионального образования. Так, Виталий Федоров — актер ТЮЗа, для фестиваля уже сделал пять эскизов, один из которых — "Бонни и Клайд", привез во Владивосток. Это история о двух влюбленных подростках из Пскова, которые открыли огонь по наряду полиции, а затем покончили с собой.

— На фестивале мы говорим на темы, о которых невозможно молчать. Я исследую, так называемый, социальный театр — темы абортов, насилия, любви… Думаю, что, работая над таким материалом, я расту, как личность", — отметил актер и режиссер Виталий Федоров.

"Неодушевленная Галина Номер 2" — это разговор о "вечных понятиях", о "болезни несбывшихся возможностей". Команда спектакля "СПРОСИМЕНЯКТОЯ" рассматривает вечные вопросы жизни и смерти, роль человека, его место и предназначение. Что значит отстаивать свое мнение, несмотря на то, что весь мир против. "Я позвоню своим братьям" — история о том, как быстро могут разрастаться границы ужаса, как опасения и неуверенность подогревают предрассудки и подверженность манипуляции. Каким опасным и непредсказуемым может оказаться общество, испытывающее страх.

Сегодня, 22 сентября, для тех, кто хочет познакомиться с коллективом хабаровского театра, но не смог попасть на спектакли, в 20.30 пройдет заключительный спектакль "Актерская песня" в Приморском театре Молодежи. Вход свободный.