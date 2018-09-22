Медали, призы и предложение: Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке

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Медали, призы и предложение: Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке

Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке. Участники забегов получили медали за участие, а также подарки и призы от партнеров марафона. Кроме этого, впервые на марафоне один из бегунов сделал предложение своей возлюбленной на глазах у сотни человек, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы принять участие в марафоне в краевую столицу приехали спортсмены из 14 стран мира, а также наши соотечественники из других городов России. Участникам предлагалось на выбор несколько дистанций: 42,2 км, 21,1 км и 5км. Кроме этого дистанция в 1 км была организована для детей и паралимпийцев. Примечательно, что старт детскому забегу дал глава города Виталий Веркеенко, он пожелал участником удачи и произвел сигнальный выстрел.

Стоит отметить, что день ознаменовался не только призами, медалями за участие и различными подарками, но и значимым событием для пары бегунов. Один из участников забега, на финише сделал предложение своей возлюбленной. Девушка кольцо приняла и ответила "да".

Кстати, на площади спортсменов и гостей мероприятия ждали павильоны от партнеров мероприятия. Так, например, компания Samsung организовала зону Samsung Galaxy, где можно было отдохнуть , испытать себя на увлекательных VR-симуляторах, протестировать новинки компании: мобильные устройства Samsung Galaxy – в частности, Galaxy S9, Galaxy Note9 и Galaxy Watch и принять участие в розыгрышах призов. А компания "Славда" установила на площади барную стойку с раздачей прохладительных коктейлей на основе своих напитков, а также фотобудку-селфи с атрибутикой. Помимо этого, на всех дистанция были организованы точки, где спортсмены могли бесплатно взять бутылку с водой.

Завершился марафон наградой победителей, а также концертом группы "Марлины" и выступлением звезды лейбла Black Star Даны Соколовой.

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