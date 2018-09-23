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Toyota. Фото: ИА PrimaMedia

Toyota остается самым популярным праворульным брендом в России

57% автовладельцев предпочитают модель Corolla

23 сентября, PrimaMedia. Toyota остается самым популярным праворульным брендом в России. Об этом свидетельствуют исследования аналитического агентства "Автостат", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Автостата" в России числится более 3,5 праворульных автомобилей. Свыше половины из них — продукция Toyota. Корпорация удерживает свои позиции в Top-10.

Самой популярной моделью остается Corolla — Carina — отдали предпочтения 57% владельцев "правого руля".

Лидирует также Toyota Corolla – в российском автопарке числится 329,3 тыс. экземпляров этой модели с правым рулем. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota Corona (115,5 тысыч шт.), а замыкает тройку лидеров

Парк остальных "праворульных" моделей насчитывает меньше 100 тысяч единиц и следующие три позиции в рейтинге тоже принадлежат моделям Toyota, а именно: Carina (99,7 тысяч), Caldina (85,9 тысяч) и Vitz (76,8 тысяч).

На седьмой строчке располагается Honda Fit с показателем 71,8 тыс. единиц. Последними в рейтинге вновь оказываются модели Toyota: Camry (69,4 тысячи шт.), Vista (68,2 тысячи) и Sprinter (61,6 тысячи шт.).

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