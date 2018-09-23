В космос. Фото: ИА PrimaMedia

Рогозин: Россия создаст свою лунную станцию

В этом ей помогут страны БРИКС

23 сентября, PrimaMedia. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на конференции в подмосковном Королеве, что Россия не может позволить себе участие в лунной программе на условиях США. Планируется реализация самостоятельного проекта при участии стран БРИКС, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости, "Роскосмос" и NASA подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway.

России было предложено построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Российскую сторону не устроила роль страны в проекте.

В частности, предлагалось изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский стандарт скафандров.

При этом эксперты РБК говорят, что принципиальных различий между российским и американским скафандром нет, а дорабатывать их в любом случае придется, потому что около Луны необходима дополнительная защита от космического излучения.

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