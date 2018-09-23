Приморские спортсмены заняли пять призовых мест на первенстве мира по кикбоксингу

23 сентября, PrimaMedia. Первенство мира по кикбоксингу прошло с 15 по 23 сентября 2018 года в городе Йезоло, Италия. Спортсмены Приморской федерации кикбоксинга подтвердили звание сильнейших бойцов и заняли пять призовых мест, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.
Федерацию кикбоксинга Приморского края представляли спортсмены:
- 1 место — Анна Полуцкая (с. Новопокровка, тренер Байнякшин А.С.), дисциплина "фулл-контакт".
- 1 место — Полина Чуйко (г. Владивосток, тренер Бородий Ю.И.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".
- 2 место — Мария Башкина (г. Уссурийск, тренер Кофанов В.В.), дисциплина "К-1".
- 2 место — Даниил Сурменко (г. Уссурийск, тренер Подоплелов А.В.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".
- 3 место — Алексей Баринов (Владивосток, тренер Бородий Ю.И.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".
Российская сборная. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края
Невероятным усилием воли, профессионализмом, мотивированные тренерами и поддержкой родных ребята заняли достойные места в своих весовых категориях.
Награждение спортсменов. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края
"Очень рад за наших спортсменов и от души поздравляю вас и ваших тренеров, воспитавших в вас юных чемпионов! Пять приморских спортсменов на мировой арене показали высокий уровень своей подготовки — это достойно уважения! Мы гордимся вами!" — поздравил спортсменов президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.