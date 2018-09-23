Холодную воду отключат в районах Владивостока из-за ремонтных работ. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Под отключения 25-27 сентября попадают более сотни домов (СПИСОК)

23 сентября, PrimaMedia. Из-за ремонтных работ на предстоящей неделе более сотни домов останутся на день без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт КГУП "Примводоканал".

25.09.2018 – 09.00-18.00

Глинки, 2-6, 3-7

Пирогова, 3-7, 4-8

Поленова, 5, 7

Репина, 2, 4, 6

Пятнадцатая, 20, 22, 30, 32, 34

Шишкина, 1-37, 2-60

Четырнадцатая, 54.

26.09.2018 – 04.00-23.45

100 лет Владивостока пр-т., 76-150, 107-159е, 155, 180

Арсенальная, 15

Беломорская, 13-23

Гагаринского, 5

Горького, 5, 9а, 10-12, 17а

Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16-38, 21, 23, 29-31а

Дачная 1-я

Кирова 2-14/2

Лесная, 5-25, 12

Маковского, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10, 30, 30а, 30б, 180

Менделеева, 1-9, 14

Мусоргского, 1-93

Планерная, 9-19, 24-54

Полетаева, 18-34, 41, 43, 45, 49

пер. Профессора Куренцова

Радио, 8-42, 9-21, 50

Радио пер., 5-13

Рубенштейна, 7, 8, 14

Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139

Узбекская, 13, 13а, 15, 15а

Хивинская, 17

Шишкина, 61, 62, 62б, 65, 66, 70-96, 71, 73, 75.

27.09.2018 – 09.00-20.00

Буссе

Жариковская

Жуковского

Маньчжурская

Толстого, 30-52

Шилкинская, 3-11, 4-16.

27.09.2018 – 09.00-14.00