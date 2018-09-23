Холодную воду отключат в районах Владивостока из-за ремонтных работ

23 сентября, PrimaMedia. Из-за ремонтных работ на предстоящей неделе более сотни домов останутся на день без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт КГУП "Примводоканал".
25.09.2018 – 09.00-18.00
- Глинки, 2-6, 3-7
- Пирогова, 3-7, 4-8
- Поленова, 5, 7
- Репина, 2, 4, 6
- Пятнадцатая, 20, 22, 30, 32, 34
- Шишкина, 1-37, 2-60
- Четырнадцатая, 54.
26.09.2018 – 04.00-23.45
- 100 лет Владивостока пр-т., 76-150, 107-159е, 155, 180
- Арсенальная, 15
- Беломорская, 13-23
- Гагаринского, 5
- Горького, 5, 9а, 10-12, 17а
- Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16-38, 21, 23, 29-31а
- Дачная 1-я
- Кирова 2-14/2
- Лесная, 5-25, 12
- Маковского, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10, 30, 30а, 30б, 180
- Менделеева, 1-9, 14
- Мусоргского, 1-93
- Планерная, 9-19, 24-54
- Полетаева, 18-34, 41, 43, 45, 49
- пер. Профессора Куренцова
- Радио, 8-42, 9-21, 50
- Радио пер., 5-13
- Рубенштейна, 7, 8, 14
- Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139
- Узбекская, 13, 13а, 15, 15а
- Хивинская, 17
- Шишкина, 61, 62, 62б, 65, 66, 70-96, 71, 73, 75.
27.09.2018 – 09.00-20.00
- Буссе
- Жариковская
- Жуковского
- Маньчжурская
- Толстого, 30-52
- Шилкинская, 3-11, 4-16.
27.09.2018 – 09.00-14.00
- Зои Космодемьянской, 17а, 25.