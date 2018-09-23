Холодную воду отключат в районах Владивостока из-за ремонтных работ. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Холодную воду отключат в районах Владивостока из-за ремонтных работ

Под отключения 25-27 сентября попадают более сотни домов (СПИСОК)

23 сентября, PrimaMedia. Из-за ремонтных работ на предстоящей неделе более сотни домов останутся на день без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт КГУП "Примводоканал".

25.09.2018 – 09.00-18.00

  • Глинки, 2-6, 3-7
  • Пирогова, 3-7, 4-8
  • Поленова, 5, 7
  • Репина, 2, 4, 6
  • Пятнадцатая, 20, 22, 30, 32, 34
  • Шишкина, 1-37, 2-60
  • Четырнадцатая, 54.

26.09.2018 – 04.00-23.45

  • 100 лет Владивостока пр-т., 76-150, 107-159е, 155, 180
  • Арсенальная, 15
  • Беломорская, 13-23
  • Гагаринского, 5
  • Горького, 5, 9а, 10-12, 17а
  • Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16-38, 21, 23, 29-31а
  • Дачная 1-я
  • Кирова 2-14/2
  • Лесная, 5-25, 12
  • Маковского, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10, 30, 30а, 30б, 180
  • Менделеева, 1-9, 14
  • Мусоргского, 1-93
  • Планерная, 9-19, 24-54
  • Полетаева, 18-34, 41, 43, 45, 49
  • пер. Профессора Куренцова
  • Радио, 8-42, 9-21, 50
  • Радио пер., 5-13
  • Рубенштейна, 7, 8, 14
  • Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139
  • Узбекская, 13, 13а, 15, 15а
  • Хивинская, 17
  • Шишкина, 61, 62, 62б, 65, 66, 70-96, 71, 73, 75.

27.09.2018 – 09.00-20.00

  • Буссе
  • Жариковская
  • Жуковского
  • Маньчжурская
  • Толстого, 30-52
  • Шилкинская, 3-11, 4-16.

27.09.2018 – 09.00-14.00

  • Зои Космодемьянской, 17а, 25.
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