Число пользователей личного кабинета Tele2 на Востоке России выросло на 24%

Компания подвела итоги работы приложения «Мой Tele2»

23 сентября, PrimaMedia. Tele2 подвел итоги работы приложения "Мой Tele2", которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам пяти первых месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета в регионах Байкала и Дальнего Востока выросло на 24%.

Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы посмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает "Мой Tele2" для проверки расходов и платежей. Более 12% абонентов – чтобы обменять минуты на гигабайты.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 37% абонентов. В макрорегионе "Байкал и Дальний Восток" этой опцией воспользовались 32% клиентов. Абоненты корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, активируют дополнительные услуги. Чаще всего они изменяют объем интернет-трафика и подключают безлимит на видеохостинг YouTube.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения "Мой Tele2", то доли таковы: почти 80% абонентов выбирают Android, остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. В макрорегионе "Байкал и Дальний Восток" 27% клиентов выбирают смартфоны Samsung, 16% абонентов отдают предпочтение Apple, 13% – используют модели Huawei.

"Развитие LTE-сетей и обновление тарифной линейки способствуют росту доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов. Поэтому приложение "Мой Tele2" набирает популярность. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора – достаточно всего нескольких простых действий, чтобы собрать свой тариф. Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. В нашем макрорегионе количество активных пользователей этой опции по итогам пяти первых месяцев текущего года выросло на 39%, а количество обменов – на 45%", — прокомментировал коммерческий директор макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Николай Белогубец.