Рынок на Первой Речке во Владивостоке закрыли из-за нарушений. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Земельный участок по ул. Народный проспект, 11 находится в охранной зоне ЛЭП

23 сентября, PrimaMedia. Судебные приставы закрыли рынок на Первой Речке во Владивостоке из-за нарушений. Земельный участок по ул. Народный проспект 11 находится в охранной зоне ЛЭП напряжением 100 кВ, что недопустимо и может быть опасно для жизни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю

На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостока находятся исполнительные производства о запрете ООО "Юком", а также другим физическим и юридическим лицам осуществлять торговлю на части земельного участка по ул. Народный проспект, 11. Исполнительные производства о запрете торговли на рынке были возбуждены на основании исполнительных листов, выданных Первореченским районным судом.

Напомним, о возбуждении исполнительных производств и о том, что деятельность торговых точек необходимо прекратить, судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников ООО "Юком", а также других индивидуальных предпринимателей, ведущих там торговлю еще в марте этого года. Рынок закрыли, но спустя время его работники самовольно возобновили торговую деятельность.

В связи с этим директору ООО "Юком" вручено постановление о взыскании исполнительского сбора и предупреждение по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

21 сентября судебные приставы выехали на рынок для того, чтобы в принудительном порядке исполнить судебное решение.

Одна из работниц рынка пыталась активно противостоять законным действиям судебных приставов. В отношении гражданки составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

В настоящее время судебные приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.