Участников из 20 стран мира собрал Galaxy Vladivostok Marathon. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia
ЗОЖ

Участников из 20 стран мира собрал Galaxy Vladivostok Marathon

Бегуны преодолели несколько дистанций: 42,2 км, 21,1 км и 5 км (ВИДЕО)

23 сентября, PrimaMedia. Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке в субботу, 22 сентября. Чтобы принять участие в марафоне, в краевую столицу приехали спортсмены из 19-ти стран мира, а также наши соотечественники из других городов России. Бегуны преодолели несколько дистанций: 42,2 км, 21,1 км и 5 км, кроме этого дистанция в 1 км была организована для детей и паралимпийцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Перед началом марафона на центральной площади города прошла разминка, а потом был дан старт для детского забега.

Также на площади спортсменов и всех гостей мероприятия ждали павильоны от партнеров мероприятия. Можно было просто отдохнуть в оборудованных зонах, испытать себя на увлекательных VR-симуляторах, попробовать прохладительные коктейли, сделать селфи в фотобудке с атрибутикой марафона. Помимо этого, на всех дистанция были организованы точки, где спортсмены могли бесплатно взять бутылку с водой.

Завершился марафон наградой победителей медалями и призами от партнеров соревований, а также концертом группы "Марлины" и выступлением звезды лейбла Black Star Даны Соколовой.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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