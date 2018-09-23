Жители Владивостока «водили» инкассаторскую машину и ковали монеты на удачу

23 сентября, PrimaMedia. Дальневосточное главное управление Банка России устроило 22 сентября День открытых дверей во Владивостоке. Гости мероприятия разгадывали экономические кроссворды, определяли вес измельченного миллиона рублей и фотографировались в инкассаторской машине, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Приморскую газету".
Программа Дня открытых дверей во Владивостоке была разнообразной: и экскурсии, и мастер-классы, и деловые игры.
Квест "Кузница финансовой грамотности", который предлагали пройти всем желающим, состоял из пяти заданий. Каждое — возможность не только проверить свои силы, но и узнать что-то новое.
Монеты. Фото: Анастасия Добровольская
На станции "Знай свои деньги" жители края изучали банкноты и с помощью специального оборудования находили ее защитные признаки. Сотрудники банка рассказали, в каком случае купюры считаются непригодными, а когда их еще можно обменять.
Надписи, потертости, отсутствие краев и небольшие пятна — совсем не повод расставаться с деньгами, они подойдут для всех видов платежей. Сдать в банк можно купюры, сохранившие не менее 55% площади, имеющие признаки производственного брака, изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения, и другие. Но банк не примет, например, купюры с надписью "Образец" и расслоенные деньги, полностью утратившие одну из сторон.
Еще один этап квеста — разгадывание кроссвордов и ребусов на финансовую тему. Основную ставку денежно-кредитной политики, которая устанавливается Банком России, и рынок, на котором обмениваются свободно конвертируемые валюты, и другие определения гости узнавали без труда.
На территории банка стояла инкассаторская машина, которая тоже была задействована в квесте. Жителям Приморья предлагали подумать, сколько денег измельчено в коробках. Также участники квеста фотографировали в инкассаторской машине и примеряли бронежилет.
Приморцам нужно было угадать по весу, сколько в коробке денег. Фото: Анастасия Добровольская
"Многие правильно угадывают сумму денег, которая измельчена в коробках. С заданием справляются преимущественно парни и мужчины. Им также очень нравится фотографироваться за рулем инкассаторской машины", — отметила волонтер финансовой грамотности Марина.
Измельченные деньги. Фото: Анастасия Добровольская
Приморцы, которые справились со всеми этапами, могли выковать себе монету на удачу. В этом им помогал кузнец.
Приморцы могли выковать себе монету на удачу. Фото: Анастасия Добровольская