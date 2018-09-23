Жители Владивостока "водили" инкассаторскую машину и ковали монеты на удачу. Фото: Анастасия Добровольская

Банк России провел 22 сентября День открытых дверей (ФОТО)

23 сентября, PrimaMedia. Дальневосточное главное управление Банка России устроило 22 сентября День открытых дверей во Владивостоке. Гости мероприятия разгадывали экономические кроссворды, определяли вес измельченного миллиона рублей и фотографировались в инкассаторской машине, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Приморскую газету".

Программа Дня открытых дверей во Владивостоке была разнообразной: и экскурсии, и мастер-классы, и деловые игры.

Квест "Кузница финансовой грамотности", который предлагали пройти всем желающим, состоял из пяти заданий. Каждое — возможность не только проверить свои силы, но и узнать что-то новое.



Монеты. Фото: Анастасия Добровольская

На станции "Знай свои деньги" жители края изучали банкноты и с помощью специального оборудования находили ее защитные признаки. Сотрудники банка рассказали, в каком случае купюры считаются непригодными, а когда их еще можно обменять.

Надписи, потертости, отсутствие краев и небольшие пятна — совсем не повод расставаться с деньгами, они подойдут для всех видов платежей. Сдать в банк можно купюры, сохранившие не менее 55% площади, имеющие признаки производственного брака, изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения, и другие. Но банк не примет, например, купюры с надписью "Образец" и расслоенные деньги, полностью утратившие одну из сторон.

Еще один этап квеста — разгадывание кроссвордов и ребусов на финансовую тему. Основную ставку денежно-кредитной политики, которая устанавливается Банком России, и рынок, на котором обмениваются свободно конвертируемые валюты, и другие определения гости узнавали без труда.

На территории банка стояла инкассаторская машина, которая тоже была задействована в квесте. Жителям Приморья предлагали подумать, сколько денег измельчено в коробках. Также участники квеста фотографировали в инкассаторской машине и примеряли бронежилет.



Приморцам нужно было угадать по весу, сколько в коробке денег. Фото: Анастасия Добровольская

"Многие правильно угадывают сумму денег, которая измельчена в коробках. С заданием справляются преимущественно парни и мужчины. Им также очень нравится фотографироваться за рулем инкассаторской машины", — отметила волонтер финансовой грамотности Марина.



Измельченные деньги. Фото: Анастасия Добровольская

Приморцы, которые справились со всеми этапами, могли выковать себе монету на удачу. В этом им помогал кузнец.