Жители Владивостока "водили" инкассаторскую машину и ковали монеты на удачу. Фото: Анастасия Добровольская

Жители Владивостока «водили» инкассаторскую машину и ковали монеты на удачу

Банк России провел 22 сентября День открытых дверей (ФОТО)

23 сентября, PrimaMedia. Дальневосточное главное управление Банка России устроило 22 сентября День открытых дверей во Владивостоке. Гости мероприятия разгадывали экономические кроссворды, определяли вес измельченного миллиона рублей и фотографировались в инкассаторской машине, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Приморскую газету".

Программа Дня открытых дверей во Владивостоке была разнообразной: и экскурсии, и мастер-классы, и деловые игры.

Квест "Кузница финансовой грамотности", который предлагали пройти всем желающим, состоял из пяти заданий. Каждое — возможность не только проверить свои силы, но и узнать что-то новое.

Монеты

Монеты. Фото: Анастасия Добровольская

На станции "Знай свои деньги" жители края изучали банкноты и с помощью специального оборудования находили ее защитные признаки. Сотрудники банка рассказали, в каком случае купюры считаются непригодными, а когда их еще можно обменять.

Надписи, потертости, отсутствие краев и небольшие пятна — совсем не повод расставаться с деньгами, они подойдут для всех видов платежей. Сдать в банк можно купюры, сохранившие не менее 55% площади, имеющие признаки производственного брака, изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения, и другие. Но банк не примет, например, купюры с надписью "Образец" и расслоенные деньги, полностью утратившие одну из сторон.

Еще один этап квеста — разгадывание кроссвордов и ребусов на финансовую тему. Основную ставку денежно-кредитной политики, которая устанавливается Банком России, и рынок, на котором обмениваются свободно конвертируемые валюты, и другие определения гости узнавали без труда.

На территории банка стояла инкассаторская машина, которая тоже была задействована в квесте. Жителям Приморья предлагали подумать, сколько денег измельчено в коробках. Также участники квеста фотографировали в инкассаторской машине и примеряли бронежилет.

Приморцам нужно было угадать по весу, сколько в коробке денег

Приморцам нужно было угадать по весу, сколько в коробке денег. Фото: Анастасия Добровольская

"Многие правильно угадывают сумму денег, которая измельчена в коробках. С заданием справляются преимущественно парни и мужчины. Им также очень нравится фотографироваться за рулем инкассаторской машины", — отметила волонтер финансовой грамотности Марина.

Измельченные деньги

Измельченные деньги. Фото: Анастасия Добровольская

Приморцы, которые справились со всеми этапами, могли выковать себе монету на удачу. В этом им помогал кузнец.

Приморцы могли выковать себе монету на удачу

Приморцы могли выковать себе монету на удачу. Фото: Анастасия Добровольская

Комментарии
экскурсии день открытых дверей банки финансовые
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
Кожемяко, Богданенко, Кондратов... Кого рассматривают на место губернатора Приморья

22 сентября, 13:25

СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

22 сентября, 12:45

Участник Galaxy Vladivostok Marathon сделал предложение на глазах у сотни людей

22 сентября, 21:25

Медали, призы и предложение: Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке

22 сентября, 14:30

Рыбный рынок, построенный к ВЭФ-2018, сгорел в бухте Аякс

22 сентября, 11:45

"Луч" примет на своем поле новосибирскую "Сибирь"

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia