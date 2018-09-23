Сорочинская ярмарка развернулась во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Сорочинская ярмарка развернулась во Владивостоке

Гостей праздника ждут выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, творческие лаборатории, зажигательный концерт (ФОТО)

23 сентября, PrimaMedia. Восьмая Сорочинская ярмарка проходит сегодня, 23 сентября, на набережной Спортивной гавани Владивостока. Для гостей праздника работают выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, творческие лаборатории, а на сцене проходит зажигательный концерт. Принять участие в праздновании приглашаются все желающие, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали организаторы, самодеятельные артисты и народные мастера приехали на Сорочинскую ярмарку из разных районов Приморья. Кроме того, в этом году ярмарка расширила свои границы. Здесь представлены не только украинские, русские и белорусские национальные одежды, но и коллекции татарских и таджикских костюмов.

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Справка: Сорочинская ярмарка проводится на набережной Спортивной гавани Владивостока с 2009 года. Традиционный праздник талантов, песен, колоритных сувениров объединяет сотни самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества со всего Приморского края. Мероприятие проводит некоммерческая организация – Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица" – на средства краевого гранта.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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