Открытие памятника В. Асапову. Фото: ИА UssurMedia
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Памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии, открыли в Уссурийске

Бюст Героя России установлен на аллее Славы штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии

23 сентября, PrimaMedia. Торжественная церемония открытия памятника генерал-лейтенанту Валерию Асапову прошла 22 сентября в Уссурийске. Почтить память Героя России, погибшего в Сирии 23 сентября 2017 года, приехали родственники, коллеги, представители власти и общественных организаций. Бюст Валерия Асапова установили на аллее Славы штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, сообщает ИА UssurMedia.

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На церемонии присутствовала вдова Героя РФ Ольга Асапова, которая поблагодарила людей, принимавших участие в создании бюста погибшего генерал-лейтенанта. Вместе с начальником штаба, первым заместителем командующего 5-й армией полковником Александром Игнатенко Ольга Петровна открыла памятник, который всегда будет напоминать жителям Уссурийска о подвиге, совершенном Валерием Асаповым.

В торжественной церемонии приняли участие представители краевой и городской администраций, общественных организаций и духовенства, военнослужащие, школьники, юнармейцы и суворовцы.

Вдова генерал-лейтенанта Ольга Асапова

Вдова генерал-лейтенанта Ольга Асапова. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

Присутствующие не скупились на слова признательности в адрес Валерия Асапова, отмечали его храбрость и мужество, вспоминали, как требовательного, но справедливого командира.

Памятник В. Асапову

Памятник В. Асапову. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

– Год назад из жизни ушел генерал-лейтенант Валерий Асапов, и сегодня, открывая памятник в его честь, мы отдаем дань памяти настоящему герою, человеку с большой буквы. Я знал Валерия Асапова лично. Он был и остается для меня другом, на которого стоит ровняться. Ратный подвиг Валерия Асапова будет примером для офицеров и будущих поколений, – отметил глава администрации УГО Евгений Корж.

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Завершилась церемония открытия памятника возложением цветов к подножию бюста. Автором памятника выступил скульптор Алексей Чебаненко.

Ольга Асапова

Ольга Асапова. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

Напомним, 23 сентября в результате минометного обстрела боевиками в Сирийской Арабской республике трагически погиб командующий 5-й Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Асапов. Командующий находился на командном пункте, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. Посмертно он представлен к государственной награде.

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