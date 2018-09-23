Социальные льготы хотят сделать доступными для лиц предпенсионного возраста в Приморье. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Социальные льготы хотят сделать доступными для лиц предпенсионного возраста в Приморье

В настоящее время воспользоваться ими можно только после выхода на пенсию

23 сентября, PrimaMedia. Комитет по социальной политике и защите прав граждан обсудил законопроект о внесении изменений в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". Документ закрепляет право пользования всеми действующими региональными льготами для лиц предпенсионного возраста. Для мужчин – это 60 лет, а для женщин – 55, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Законопроект, разработанный фракцией партии "Единая Россия", депутатам комитета представил ее руководитель Сергей Слепченко.

Напомним, в настоящее время в соответствии с краевым законом "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" в регионе действуют различные виды льгот, компенсаций, выплат для ветеранов труда, ветеранов труда Приморского края, лиц, имеющих заслуги перед Отечеством и Приморским краем, а также для проживающих в сельской местности и поселках городского типа врачей, провизоров, медицинских и фармацевтических работников, педагогических работников медицинских организаций и учреждений социальной защиты населения, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, социальных работников, работников образовательных организаций и учреждений социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот.

В настоящее время воспользоваться ими можно только после выхода на пенсию. Если законопроект будет принят депутатами на сессии Законодательного собрания, получать льготы станет возможно по достижении конкретного возраста (мужчины — 60 лет, женщины – 55лет).

"Наш комитет и вся фракция "Единой России" в краевом парламенте сейчас активно работает над законопроектами по поддержке и обеспечению социальной защищенности лиц предпенсионного возраста. Это касается и изменений в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", и еще одного законопроекта, который мы также рассмотрели на заседании комитета", – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Он также рассказал, что депутаты-единороссы предложили внести корректировки в статью 2 закона Приморского края от 17.06.2016 № 848-КЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края".

"Эти изменения сохраняют такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, и достигшим возраста 80 лет — в размере 100% , если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга пенсионеры", — подчеркнул Игорь Чемерис.

Законодательное Собрание Приморского края льготные категории граждан

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