Дождь. Фото: https://pixabay.com

Начало рабочей недели во Владивостоке будет дождливым

Средняя температура воздуха +12…+16 °C

23 сентября, PrimaMedia. Приморские синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Начало рабочей недели во Владивостоке будет дождливым. Средняя температура воздуха +12…+16 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В первый рабочий день следующей недели в городе ещё вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный свежий.

Далее погода обещает быть хорошей: без осадков, ветер ослабеет.

В целом неделя будет холоднее уходящей — минимальная температура составит +8…+12 °C, максимальная +16…+20 °C.

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