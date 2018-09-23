Правильная поза - залог здорового сна. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Выяснилось, какая поза для сна является самой вредной

В такой позе организм не отдыхает, а устает

23 сентября, PrimaMedia. Ученые выяснили, какая поза для сна является наиболее вредной для человека. Можно даже сказать, что в такой позе организм не отдыхает, а больше устает, сообщает ИА PrimaMedia.

Исследование провели американские сомнологи (специалисты по изучению сна человека). Они установили, что вреднее всего спать на животе. Во-первых, в такой позе голова и шея не могут свободно поворачиваться. Значит, у человека ухудшается дыхание. Эксперты обнаружили, что невозможно дышать полной грудью, лежа на животе. Кроме того, в данной позе у человека затекают мышцы шеи. В свою очередь, это отрицательно воздействует на сосуды нашего организма.

И наконец, сон на животе отрицательно влияет на состояние позвоночника. Для здоровья спины такая поза очень неудачна. Получается, что сон на животе вместо того, чтобы оздоравливать организм, ухудшает состояние здоровья человека, так что ученые рекомендуют выбирать для сна иные позы.

Комментарии
медицина исследования

Названа самая опасная в мире диета

22 сентября, 12:15

Медики бьют тревогу: шашлыки на костре смертельно опасны

22 сентября, 10:20

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia