Выяснилось, какая поза для сна является самой вредной

Правильная поза - залог здорового сна. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В такой позе организм не отдыхает, а устает

23 сентября, PrimaMedia. Ученые выяснили, какая поза для сна является наиболее вредной для человека. Можно даже сказать, что в такой позе организм не отдыхает, а больше устает, сообщает ИА PrimaMedia.

Исследование провели американские сомнологи (специалисты по изучению сна человека). Они установили, что вреднее всего спать на животе. Во-первых, в такой позе голова и шея не могут свободно поворачиваться. Значит, у человека ухудшается дыхание. Эксперты обнаружили, что невозможно дышать полной грудью, лежа на животе. Кроме того, в данной позе у человека затекают мышцы шеи. В свою очередь, это отрицательно воздействует на сосуды нашего организма.

И наконец, сон на животе отрицательно влияет на состояние позвоночника. Для здоровья спины такая поза очень неудачна. Получается, что сон на животе вместо того, чтобы оздоравливать организм, ухудшает состояние здоровья человека, так что ученые рекомендуют выбирать для сна иные позы.