Праздник дополнительного образования в Южно-Сахалинске. Фото: ИА SakhalinMedia

Лучшие образовательные учреждения областной столицы показали свои возможности

23 сентября, PrimaMedia. Площадь Ленина в Южно-Сахалинске была переполнена детьми и подростками областной столицы в минувшую субботу, 22 сентября. Здесь состоялся большой праздник знаний, посвященный 100-летию дополнительного образования в России, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Более 15 образовательных учреждений представили на площади Ленина свои яркие экспозиции, работы своих воспитанников и педагогов. Руководители кружков по шахматам, греко-римской борьбе, вязанию и плетению, музыкальному творчеству и многих других познакомили подрастающее поколение с широким спектром доступных для них возможностей.

Неподдельный интерес, главным образом у девочек, вызвал "живой" стенд секции по греко-римской борьбе на базе МБУ ДО СДЮСШОР, где на импровизированном ковре крепкие юноши демонстрировали эффектные приемы этого вида спорта.

Как рассказал тренер-преподаватель Евгений Иванов, греко-римская борьба это древнейший вид единоборства, в котором развиваются все физические качества и строятся понятия о принципах мужского коллектива.

"Это самый древний из известных единоборств. Он был включен в программу олимпийских видов спорта еще в 1896 году. И не зря говорит наш прославленный борец Александр Карелин, борьба это не только мышцы. Это дух и характер настоящего мужчины", — поделился Евгений Иванов.

Обступившим тренера юным девушкам он рекомендовал самых задиристых парней во дворе отправлять в секцию греко-римской борьбы.



Южно-Сахалинск — территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia

На празднике рядом с атлетичными борцами разместились субтильные, сосредоточенные мальчишки в строгих костюмах. Здесь также шли нешуточные баталии, но уже на шахматной доске, расположенной прямо на тротуаре. Преподаватель кружка при лицее №2 Южно-Сахалинска Владимир Грицук строго следил за ходами воспитанников и поправлял ошибки юных спортсменов.

Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 2

Для девочек в этот день образовательные учреждения областной столицы также предложили целый мир изящных искусств и грациозного спорта. Родители детей впечатлялись экспозициями с вязанием, плетением и другими полезными для девочек умениями, и тут же спешили записать свое чадо в приглянувшийся кружок.

"Я записала свою Дашу на вязание. Руководитель Дворца детского и юношеского творчества все показала и рассказала, нам очень понравилось. Будем ходить, приучать ребенка к рукоделию", — рассказала молодая жительница Южно-Сахалинска Алина Варакина.

Ио директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова отметила заслуги Дворца детского и юношеского творчества, как флагманские и представляющие таланты сахалинских детей на всероссийском уровне. Также, Светлана Захарова подчеркнула, что современная система дополнительного образования обеспечивает запрос не только юных южносахалинцев, но и справляется с нарастающим миграционным потоком в область.

"Если говорить об учреждениях, представляющих наш город на дальневосточном и всероссийском уровне, можно отметить Дворец детского и юношеского творчества. Это хореографические, вокальные, декоративно-прикладные, спортивные направления, которые мы показываем нашей стране. Также, очень хорошо характеризует наш город гимназия №3. Они очень креативные, у них сильное направление в хореографии, сценическом, вокальном искусстве. Сейчас у них сдается второй корпус. Думаю, что будем и дальше развивать другие направления, не только традиционные", — отметила Светлана Захарова.

Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 2

Гимназия №3 действительно была, пожалуй, самой яркой на прошедшем мероприятии. Гимназисты практически всех возрастов несколько раз устраивали веселые флешмобы и показывали творческие номера на радость собравшимся родителям.

Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia Южно-Сахалинск - территория детей! На площади Ленина прошел яркий праздник допобразования. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 9

Заведующая отделом декоративно-прикладного и спортивно-технического творчества Дворца детского и юношеского творчества Наталья Полищук представила на празднике собственную коллекцию игрушек, сувениров и костюмов. По ее словам, задача ее экспозиции заключается в том, чтобы затянуть детей в кружки и обучить полезному ремеслу.

"Сегодня это все мои творения. Мне надо показать "товар лицом", чтобы дети увидели, как это бывает. А ребята пока с тем, что у них получается, неохотно расстаются. Себе забирают, гордятся результатом", — рассказала Наталья Васильевна.

"Сегодня более 15 образовательных учреждений представили жителям Южно-Сахалинска свои возможности. Были и статические экспозиции, и интерактивные. Центр детского юношеского туризма даже проводил краеведческую экскурсию по скверу, педагоги рассказывали о произрастающих там растениях. Детская школа искусств "Этнос" представила концертную программу. Очень масштабно прошел праздник. В целом, в дополнительное образование в Южно-Сахалинске вовлечены более 22 тысяч детей в возрасте 5-18 лет", — дополнила Светлана Захарова

Она также отметила, что администрация Южно-Сахалинска не только отвечает на запросы местных жителей, но и справляется с запросами новых земляков.

"Да, миграционные потоки в Южно-Сахалинск сегодня очень серьезные. Много едет людей с Дальнего Востока и других регионов. Конечно, все родители заинтересованы, чтобы их дети не только получали хорошее общее образование, но и могли развивать свои способности, поэтому узнают о той системе дополнительного образования, которая у нас существует", — добавила Светлана Захарова.