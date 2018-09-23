Ноутбук. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Россияне получат персональные «цифровые профили»

Реализовать программу планируется в течение пяти лет

23 сентября, PrimaMedia. В скором времени у всех россиян, помимо обычного, будут еще цифровые профили. Реализация масштабного проекта рассчитана на пять лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Что такое "цифровой профиль" и зачем он нужен? Это персональные данные и страница в интернете, которые позволят упростить получение россиянами самых разнообразных услуг. В числе таких данных могут быть ссылки на записи в электронных реестрах, сведения о налогах, уплаченных гражданином, его имуществе и т.д.

Получить доступ к своему электронному профилю россияне смогут на портале госуслуг. А организациям это даст возможность в автоматическом режиме информировать человека о нужных ему государственных и социальных услугах. Также с помощью "цифрового профиля" будет значительно облегчено заполнение разных справок и анкет. Вся нужная информация будет автоматически туда попадать, не нужно будет каждый раз всё это вручную заполнять.

Данный проект осуществляется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Осуществить проект "Цифровой профиль" намереваются в течение пяти лет, до конца 2023 года.

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