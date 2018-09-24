"Вплоть до освобождения": депутаты ЗС ПК предложили наказывать директоров департаментов

Директора департаментов могут лишиться должности за неосвоение бюджета. Фото: ИА PrimaMedia

Штрафные санкции хотят применять в отношении тех руководителей, чьи департаменты не освоили за год весь выделенный им бюджет

24 сентября, PrimaMedia. Наказывать директоров департаментов администрации Приморского края за неосвоение бюджета предложили депутаты Законодательного собрания на очередном заседании комитета по бюджетно-налоговой политике. Больше всего вопросов у народных избранников было к департаментам энергетики, лесных ресурсов, градостроительства и дорог. Именно эти структуры за полгода показали минимальный процент освоения выделенных средств, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала на комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам директор департамента финансов Наталья Снитко, на сегодняшний день исполнение бюджета по доходам составляет 71%, по расходам — 58%. Низкое освоение наблюдается у департамента энергетики, департамента природных ресурсов, градостроительства и дорожного хозяйства.

— Глава региона еженедельно проводит совещания по вопросам исполнения бюджетов. По департаменту энергетики — это субсидии по газификации муниципалитетов, на сегодняшний день все контракты заключены, поэтому опасений по части исполнения бюджета не вызывает. То же самое можно сказать по поводу департамента природных ресурсов. Здесь тоже заверили, что все контракты заключены, срок исполнения — конец ноября, декабрь. Поэтому и исполнение бюджета будет примерно в это же время. По департаменту градостроительства — здесь вопрос по освоению федеральных денег. На сегодняшний день идет конкурсная процедура, потом заключение контрактов, в лучшем случае, исполнение, конечно, анонсировано на конец года, — отметила Наталья Снитко.

Данная информация вызвала возмущение народных избранников. Депутаты предложили ввести ответственность для директоров департаментов за неосвоение бюджета.

— Уважаемые коллеги, мы каждый раз, из года в год, слушаем отчеты и каждый раз те департаменты, которые осваивают — они осваивают, а те, что отстают, так и отстают. Какие у нас возможности? Мы можем принять закон о личной ответственности директоров департаментов или вице-губернаторов? — поинтересовался председатель комитета Галуст Ахоян.

Его идею поддержал и председатель законодательного собрания Александр Ролик, который отметил, что с этим вопросом можно обратиться к главе региона.

— Я считаю, что рассматривая вопросы бюджета и освоения выделенных средств, мы вправе, если видим необоснованную затяжку и волокиту, которая наносит ущерб и бюджетным отношениям, и развитию Приморского края, мы вправе поставить перед губернатором вопрос об ответственности конкретных должностных лиц, — заявил глава приморского парламента. — Есть порядок привлечения государственных гражданских служащих, которые являются руководителями департаментов, к ответственности. Я полагаю, что этим правом мы можем и должны пользоваться.

Больше всего вопросов, конечно, было к самым "отстающим" департаментам. По информации, которую зачитал Галуст Ахоян по освоению бюджетный средств, департамент транспорта и дорожного хозяйства за полгода выполнил 14,1% бюджета, департамент энергетики — 1,7%, а департамент градостроительства — 8,5%.

— У нас предусмотрены средства на содержание, ремонт и строительство дорог. По ремонту — деньги на выделение субсидий муниципальным образованиям. Все эти средства распределены, — отчитался директор дорожного департамента. — В свою очередь, в муниципальных образованиях все контракты заключены, однако исполнение бюджета будет после завершения всех работ на объектах.

Он также отметил, что понимание по потраченным деньгам у департамента будет только после того, как муниципалитеты предоставят соответствующие отчеты.

Однако и это объяснение не удовлетворило народных избранников. Депутаты сначала отчитали "главного по дорогам" за плохое состояние этих самых дорог, после чего предложили собраться, когда будут готовы основные параметры, и заслушать каждого директора департамента по вопросам исполнения бюджета.

— У меня предложение, как только основные параметры будут готовы, рассмотреть отдельно исполнение, заслушать всех руководителей органов власти, которые допустили или допустят значительное отставание и, в случае, если мы придем к выводу, что это было сделано в результате недобросовестного отношения к исполнению обязанностей, поставить вопрос перед губернатором о персональной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей, — подытожил Александр Ролик.