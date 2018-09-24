Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Сомнительные операции вывели из России почти 100 млрд рублей

Годом ранее их было больше

24 сентября, PrimaMedia. Сомнительные операции позволили вывести из страны почти 100 млрд рублей. В прошлом году вывели больше в три раза, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Газеты.ru", банки практически перестали заниматься обналичкой, их место заняли рынки и автосалоны. По мнению экспертов, ужесточение регулирования не ликвидирует "черный" рынок обнала, а лишь приведет к росту комиссии за услуги. Сейчас она достигла 15-17%.

Участие в обналичке стало опасным для банков из-за ужесточения политики ЦБ, считают эксперты, так как операции с крупными суммами легко отследить, особенно если они идут от крупных клиентов.

Под "сомнительными" Центробанк понимает операции, не имеющие явного экономического смысла и очевидных законных целей, проводимые для вывода активов из страны, уклонения от налогов, финансирования противозаконных проектов.

По подсчетам ЦБ, сомнительные операции по обналичиванию денежных средств помогли увести за границу в 2017 году 96 миллиардов рублей. В 2016 году их объем был гораздо больше и составил 326 млрд руб.

24% средств (23 млрд рублей) в прошлом году были выведены из России путем авансирования импорта товаров. Переводы по сделкам с услугами составили 22% (21 млрд рублей). Деньги из России выводились также через переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд рублей), а также через импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд рублей) и иные схемы (4 млрд рублей).

Эксперты рассказывают, что самые популярные методы обналички — ИП, автосалоны и рынки.

"Индивидуальные предприниматели могут снимать средства со счета под 7 с небольшим процентов. Компании, которым нужно заплатить налог на добавленную стоимость, могут переводить деньги на ИП с целью обналичивания. Обязательства по НДС компании в таком случае "перекидываются" за вознаграждение на компании-однодневки", — говорит специалист по экономическому праву Кантемир Карамзин.

Другая популярная схема обналички — через автосалоны. Проверить, какое количество машин, поступивших в салон, было продано, очень сложно, а между тем деньги со счета салона могут уходить на карту физлица, которому на самом деле товар не был продан. Но в последнне время контролировать автосалоны стали жестче, поэтому схема стала терять популярность.

Самая сложная схема с точки зрения контроля — обналичка через рынки. "На рынках большая часть работающих — приезжие из разных стран — в частности, Китая и СНГ. При этом на рынках обычно аккумулируются огромные суммы наличных, часть из которых мигранты переводят себе на родину, а остальную выплачивают поставщикам за будущий товар. Перевести деньги они, например, могут, если найдут тех, кому нужна наличность. Другая сторона при этом списывает деньги со счета и переводит их на различные подставные счета фирм-однодневок в других странах якобы за приобретение товаров", — поясняет Гайдар Гасанов, эксперт "Международного финансового центра".

По мнению экспертов, экономика страны теряет на операциях безналички большие средства — с этих сумм не уплачивается подоходный налог и взносы в социальные фонды.

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