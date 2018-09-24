В России с заключенного взыщут затраты на его содержание в колонии

Заключенные. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Иск против осужденного был подан из-за его отказа работать в исправительном учреждении

24 сентября, PrimaMedia. Тюрьма, как известно, не курорт, но порой за пребывание там тоже приходится раскошелиться. В России заключенного заставят заплатить за отсидку. В Орле суд принял решение взыскать с осужденного затраты на его содержание в исправительной колонии, сообщает ИА PrimaMedia.

Иск против заключенного был подан ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, где он отбывал наказание. Причиной стал отказ осужденного работать в исправительном учреждении. Суд согласился с требованиями учреждения ФСИН России и постановил взыскать сумму, потраченную на его содержание, с осужденного. Как сообщается, за период, что мужчина находился в местах лишения свободы, исправительное учреждение потратило на него около 119 тысяч рублей.