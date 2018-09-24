Автомобиль. Фото: ИА Primamedia

"Суперсторожа" для автомобилей создали в России

Устройство обеспечит защиту от киберугроз

24 сентября, PrimaMedia. Устройство, способное защитить автомобиль от киберугроз, создали российские программисты. Разработка принадлежит "Лаборатории Касперского", специалистам научно-производственной компании ИТЭЛМА и компании "Адаптивные промышленные технологии", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", в основе разработки — отечественная операционная система, использующая принцип "запрещено все, что не разрешено". Система сама понимает, когда нужно работать и что запрещать.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что злоумышленники способны повлиять на работу машины удаленно, подсоединившись через мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь или локальную сеть, и физически подключившись через порт OBD-II напрямую или через USB.

Комментарии
автомобиль как вид транспорта

Toyota остается самым популярным праворульным брендом в России

23 сентября, 08:35

Подержанные иномарки Приморья получат с 2019 года госномера новых размеров

21 сентября, 19:45

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia