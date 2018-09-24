"Суперсторожа" для автомобилей создали в России

Автомобиль. Фото: ИА Primamedia

Устройство обеспечит защиту от киберугроз

24 сентября, PrimaMedia. Устройство, способное защитить автомобиль от киберугроз, создали российские программисты. Разработка принадлежит "Лаборатории Касперского", специалистам научно-производственной компании ИТЭЛМА и компании "Адаптивные промышленные технологии", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", в основе разработки — отечественная операционная система, использующая принцип "запрещено все, что не разрешено". Система сама понимает, когда нужно работать и что запрещать.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что злоумышленники способны повлиять на работу машины удаленно, подсоединившись через мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь или локальную сеть, и физически подключившись через порт OBD-II напрямую или через USB.