Три российских города попали в международный рейтинг самых опасных

Оружие. Фото: ИА PrimaMedia

Самым криминальным, по мнению зарубежных экспертов, является Новосибирск

24 сентября, PrimaMedia. В рейтинг самых опасных городов мира, составленный сервисом Numbeo, попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Всего в рейтинге фигурируют 327 городов, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Ведомостей" со ссылкой на сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в разных странах, в рейтинг из 327 городов попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Среди этих городов лидирует Новосибирск, он занял 135-е место, между американским Сан-Антонио и столицей Таиланда — Бангкоком. 144-е место, между новозеландским Оклендом и канадской Миссиссогой, досталось Москве. Санкт-Петербург расположился на 198-й позиции, между Иерусалимом (Израиль) и Бергеном (Норвегия).

Возглавил список в этом году второй по величине город Гондураса Сан-Педро-Сула. Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Замыкает первую тройку столица Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби. В первую десятку также вошли Форталеза (Бразилия), Дурбан (ЮАР), Йоханнесбург (ЮАР), Салвадор (Бразилия), Претория (ЮАР), Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и Ресифи (Бразилия). У этих городов самый высокий индекс преступности.

Больше всего опасных городов в Европе (109) и Америке (100). В Азии Numbeo насчитал 87 опасных городов, в Африке — 17, в Океании — 14.