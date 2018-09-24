"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

Сергей Фургал. Фото: ИА AmurMedia

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,62% голосов, его соперник — действующий губернатор Вячеслав Шпорт — всего 27,91%

24 сентября, PrimaMedia. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране здоровья Сергей Фургал по результатам подсчета 99,24% протоколов одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, сообщает AmurMedia.

В результате народного голосования он набрал 69,62 % голосов, уйдя в отрыв от оппонента из "Единой России" Вячеслава Шпорта почти в два раза. Действующий губернатор набрал всего 27,91%.

Подсчет голосов завершился к 3 часам утра 24 сентября. Свой голос за кандидата от либерал-демократов отдали больше 325 тысяч человек. Всего же явка по Хабаровскому краю составила больше 42%. По словам кандидата, такой расклад голосов был ожидаем.

— Еще неделю назад мы прогнозировали результат. Примерно 70 на 30. Учитывая, что мы его получили, можно сделать заключение, что: первое – мы были правы, второе – выборы были честными, — заявил Сергей Фургал.

Уверенную победу Сергей Фургал одержал в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском районе, а также трех районах краевой столицы – Индустриальном, Железнодорожном и Центральном. На некоторых участках отрыв составил более чем в 3 раза. Так, данные УИК №788 в Хабаровском районе по соотношению голосов составили 672 против 104 голосов. На УИК №53 в Железнодорожном районе Хабаровска – 1114 голосов за Сергея Фургала и 387 – За Вячеслава Шпорта.

Напомним, на выборах по края работали свыше 700 избирательных участков.