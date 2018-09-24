Выплыли: «Луч» одолел в домашнем матче «Сибирь»

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Выплыли: «Луч» одолел в домашнем матче «Сибирь»

Футболисты владивостокского "Луча" одержали победу в домашнем матче. "Тигры" сумели забить гол новосибирской "Сибири" и сохранить преимущество до конца матча. Этот выигрыш стал первым за последние шесть игр, сообщает ИА PrimaMedia.

Владивостокцы оправдали надежды букмекеров, и вышли из этой встречи победителями, не помешали им и погодные условия: за десять минут до начала игры в краевой столице хлынул дождь и стадион превратился в настоящий бассейн.

Буквально с первым минут матча "тигры" взяли инициативу в свои руки и начали давить "орлов". Первый опасный момент у ворот гостей футболисты "Луча" организовали на 4-ой минуте тайма, но реализовать его не смогли: Давид Дзахов сильно пробил низом – но мяч пролетел мимо штанги. Потом Илья Визнович замыкал прострел в штрафную, но тоже мимо. В итоге на отдых команды отправились с нулевым счетом.

В начале второго тайма владивостокцы вновь начали атаковать. Но один из опасных моментов "Луча" завершился голом "Сибири". Однако мяч был не засчитан — линейный арбитр уже зажег флажок – вне игры.

Этот факт только подстегнул "тигров" и они, в конечном счете, забили гол в ворота "Сибири". Станислав Прокофьев выиграл борьбу в воздухе и трансформировал один из многочисленных стандартов хозяев в гол — 1:0. Оставшуюся часть времени они отстаивали добытое преимущество.

Любопытно, что одолеть "Сибирь" футболисты "Луча" впервые смогли с 2014 года.

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