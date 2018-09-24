Авиационный завод в Хабаровском крае, производящий самолеты Сухого, попал под санкции США

24 сентября, PrimaMedia. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого, попал под санкции. 27 граждан России и шесть компаний, связанных с разведслужбами и оборонно-промышленным комплексом добавлены в американский санкционный список, который опубликован на сайте Госдепа США. Ранее в него уже были внесены 33 российских чиновника, относящихся к сфере ОПК, сообщает ИА AmurMedia.
По информации РБК, список разделен на две части — "оборонную" и "разведывательную".
Новыми фигурантами санкционного списка в "оборонной" части стали три компании:
- Частная военная компания (ЧВК) Вагнера;
- ООО "Оборонлогистика", логистическая компания Министерства обороны России;
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.
В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:
- Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому российскому делу. Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц "фабрики троллей";
- Concord Catering (ООО "Конкорд Кейтеринг") — компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в "российском деле";
- Concord Management and Consulting LLC (ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг"). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.
Из физлиц в "разведывательный" сектор внесены:
- начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов;
- замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов.
В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы:
- Виктор Нетыкшо;
- Борис Антонов;
- Николай Козачек;
- Павел Ершов;
- Артем Малышев;
- Дмитрий Бадин;
- Алексей Лукашев;
- Сергей Моргачев;
- Александр Осадчук;
- Алексей Потемкин;
- Иван Ермаков;
- Анатолий Ковалев.
В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание "фабрики троллей":
- бизнесмен Евгений Пригожин;
- Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов);
- Анна Богачева;
- Мария Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева);
- Роберт Бовда;
- Михаил Бурчик (также известен как Михаил Абрамов);
- Михаил Быстров;
- Александра Крылова;
- Сергей Полозов;
- Вадим Подкопаев;
- Глеб Васильченко;
- Владимир Венков;
- Ирина Каверзина.