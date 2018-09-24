Бизнес. 09:35
КнААЗ. Фото: zavodfoto.livejournal.com

Авиационный завод в Хабаровском крае, производящий самолеты Сухого, попал под санкции США

Основанием стала связь с оборонно-промышленным комплексом

24 сентября, PrimaMedia. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого, попал под санкции. 27 граждан России и шесть компаний, связанных с разведслужбами и оборонно-промышленным комплексом добавлены в американский санкционный список, который опубликован на сайте Госдепа США. Ранее в него уже были внесены 33 российских чиновника, относящихся к сфере ОПК, сообщает ИА AmurMedia.

По информации РБК, список разделен на две части — "оборонную" и "разведывательную".

Новыми фигурантами санкционного списка в "оборонной" части стали три компании:

  • Частная военная компания (ЧВК) Вагнера;
  • ООО "Оборонлогистика", логистическая компания Министерства обороны России;
  • Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.

В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:

  • Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому российскому делу. Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц "фабрики троллей";
  • Concord Catering (ООО "Конкорд Кейтеринг") — компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в "российском деле";
  • Concord Management and Consulting LLC (ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг"). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.

Из физлиц в "разведывательный" сектор внесены:

  • начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов;
  • замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов.

В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы:

  • Виктор Нетыкшо;
  • Борис Антонов;
  • Николай Козачек;
  • Павел Ершов;
  • Артем Малышев;
  • Дмитрий Бадин;
  • Алексей Лукашев;
  • Сергей Моргачев;
  • Александр Осадчук;
  • Алексей Потемкин;
  • Иван Ермаков;
  • Анатолий Ковалев.

В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание "фабрики троллей":

  • бизнесмен Евгений Пригожин;
  • Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов);
  • Анна Богачева;
  • Мария Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева);
  • Роберт Бовда;
  • Михаил Бурчик (также известен как Михаил Абрамов);
  • Михаил Быстров;
  • Александра Крылова;
  • Сергей Полозов;
  • Вадим Подкопаев;
  • Глеб Васильченко;
  • Владимир Венков;
  • Ирина Каверзина.
Комментарии
санкции

Черный список: под санкции попали еще шесть российских компаний и 27 граждан

21 сентября, 08:50

Министр финансов России объяснил, почему падает рубль

7 сентября, 09:40
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

22 сентября, 13:25

СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

23 сентября, 14:45

Памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии, открыли в Уссурийске

22 сентября, 21:25

Медали, призы и предложение: Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке

22 сентября, 14:30

Рыбный рынок, построенный к ВЭФ-2018, сгорел в бухте Аякс

23 сентября, 17:00

Начало рабочей недели во Владивостоке будет дождливым

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia