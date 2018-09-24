Авиационный завод в Хабаровском крае, производящий самолеты Сухого, попал под санкции США

КнААЗ. Фото: zavodfoto.livejournal.com

Основанием стала связь с оборонно-промышленным комплексом

24 сентября, PrimaMedia. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого, попал под санкции. 27 граждан России и шесть компаний, связанных с разведслужбами и оборонно-промышленным комплексом добавлены в американский санкционный список, который опубликован на сайте Госдепа США. Ранее в него уже были внесены 33 российских чиновника, относящихся к сфере ОПК, сообщает ИА AmurMedia.

По информации РБК, список разделен на две части — "оборонную" и "разведывательную".

Новыми фигурантами санкционного списка в "оборонной" части стали три компании:

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера;

ООО "Оборонлогистика", логистическая компания Министерства обороны России;

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.

В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:

Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому российскому делу. Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц "фабрики троллей";

Concord Catering (ООО "Конкорд Кейтеринг") — компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в "российском деле";

Concord Management and Consulting LLC (ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг"). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.

Из физлиц в "разведывательный" сектор внесены:

начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов;

замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов.

В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы:

Виктор Нетыкшо;

Борис Антонов;

Николай Козачек;

Павел Ершов;

Артем Малышев;

Дмитрий Бадин;

Алексей Лукашев;

Сергей Моргачев;

Александр Осадчук;

Алексей Потемкин;

Иван Ермаков;

Анатолий Ковалев.

В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание "фабрики троллей":