Долг жителей Владивостока за отопление и горячую воду превышает 1,4 млрд рублей

Злостных неплательщиков ждет арест банковских счетов, имущества и автомобиля, запрет на выезд за границу

24 сентября, PrimaMedia. Потребители во Владивостоке задолжали Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) более 1,4 млрд рублей за отопление и горячее водоснабжение. Злостных неплательщиков ждет арест банковских счетов, имущества и автомобиля, запрет на выезд за границу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

"В связи с задолженностью мы вынуждены прибегать к отключению ГВС у тех потребителей, которые длительное время не платят за оказанные услуги. Изменения в законодательстве значительно упростили эту процедуру. Мы получили право действовать спустя 20 дней после официального уведомления должника. Отключение горячей воды происходит, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты. В квартирах перекрывают вентили подачи воды, производят опломбировку и составляют соответствующий акт.

В августе от ГВС было отключено пять потребителей, общая сумма их задолженностей составляет порядка 250 тысяч рублей, причем, долг только одного потребителя превысил 123 тысячи рублей", – рассказал начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП "ПТС" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Владимир Матвиец.

Должники, не впускающие специалистов для отключения ГВС, обеспечивают себе лишь временную отсрочку – юристы Приморской генерации готовят судебные иски. После рассмотрения дела неплательщиков ждут более жесткие меры со стороны судебных приставов – арест банковских счетов, имущества и автомобиля, запрет на выезд за границу и многие другие. Кроме основной суммы долга, придется также оплатить судебные расходы, госпошлину и начисленные пени. Горячее водоснабжение появится в квартирах неплательщиков только после того, как они полностью рассчитаются с ДГК.

При этом специалисты Приморской генерации понимают, что причины неоплаты коммунальных счетов могут быть разными, в том числе, отсутствие возможности сразу и полностью погасить долг. На протяжении многих лет компания предлагает решить проблему, заключив соглашение о реструктуризации долга. Это позволяет оплачивать его равными частями в течение года, а подача судебного иска приостанавливается.

Для заключения соглашения достаточно обратиться с паспортом и подтверждающим право собственности на квартиру документом в любой из абонентских отделов филиала "Приморская генерация" АО "ДГК":