Зарплаты выросли во всех российских регионах

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Темпы роста стали самыми высокими за последние пять лет

24 сентября, PrimaMedia. В первом полугодии 2018 года рост заработной платы был зафиксирован во всех российских регионах. Больше всего — в Ингушетии, наименее — в Марий Эл, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта" со ссылкой на исследование РИА Новости, по сравнению с таким же периодом 2017 года прирост зарплат составил 11,2%. Наибольший рост показали Ингушетия (15,4%), Кемеровская область (15,2%), Камчатка (14,3%), Забайкальский край (14,2%) и Омская область (14,1%). Наименьший показатель продемонстрировала Республика Марий Эл (6,9%).

Между тем, Росстат зафиксировал в августе первое в 2018 году снижение реальных доходов россиян. Аналитики Райффайзенбанка указали на "фактическое обнуление годовой динамики социальных расходов консолидированного бюджета", которые были одним из основных источников поддержки потребительского спроса в предвыборный период.

Сентябрьский мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения РАНГХиГС выявил рост доли "высокообеспеченного населения" (в состоянии купить автомобиль) — с 6% до 10%. Доля тех, кому денег хватает только на еду или не хватает и на нее, остается неизменной — порядка 38%.