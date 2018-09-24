Стоимость госконтрактов может быть пересмотрена

Контракт. Фото: ИА Primamedia

Это связано с повышением НДС с 18% до 20%

24 сентября, PrimaMedia. Минфин издал разъяснительное письмо о возможном пересмотре стоимости госконтрактов в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Пересмотр будет разрешен, если будет доказана невозможность его исполнения, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" со ссылкой на письмо Минфина, речь идет о тендерах муниципалитетов на срок от одного года и стоимостью 500 млн рублей, контрактов регионов на три года с ценой свыше одного млрд рублей и закупок федерального центра дороже 10 млрд рублей.

Пересмотр стоимости будет разрешен, если будет доказана невозможность исполнения контракта.

Эксперты предполагают наиболее вероятным сценарием разрешения противоречий судебное разбирательство.

Они считают, что в повышение НДС будет прежде всего болезненно для компаний из высокотехнологичных отраслей, однако доказать невозможность исполнения контракта для них будет практически невозможно.