Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

Андрей Ищенко рассказывает о любви. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-кандидат в губернаторы Приморья расширил представление избирателей о своих взглядах

24 сентября, PrimaMedia. Кандидат в губернаторы Приморского края на прошедших выборах, коммунист Андрей Ищенко неожиданно для многих объяснил своей "пастве", что есть Бог. Сделал он это через пост в социальных сетях, который больше напоминает религиозную проповедь, сообщает ИА PrimaMedia.

Свое объяснение коммунист начал с того, что выразил удивление тем, как отображается процесс образования украинской автокефалии в отечественной прессе. Напомним, украинская автокефальная церковь — это неканоническая, раскольническая религиозная организация (хоть и называет себя церковью) Украины и украинской диаспоры Северной Америки и Западной Европы, находящееся вне канонического общения с преобладающей частью других сообществ православной традиции. Существует с двадцатых годов прошлого столетия. Последние несколько лет усилила свое влияние в Украине из-за ухудшения отношений с Россией. Считается, что "спонсорами" Украинской автокефалии являются страны Запада во главе с Германией и США. С одобрения Украинской автокефалии проходят захваты православных канонических храмов в Украине, избиение священников, которые признают верховенство только Московского патриархата.

"С удивлением наблюдаю над процессом образования украинской автокефалии, — пишет коммунист Ищенко в социальных сетях (орфография сохранена). — Меня удивляет поведение высших российских церковных чиновников. Идёт настоящая битва за ресурсы, сферы влияния и тд. Вся истерика в духе XVI века круглосуточно присутствует в повестке всех федеральных СМИ. Мне кажется, что это не соответствует самому духу христианства, тем более, не соответствует Конституции РФ. Бог есть любовь. Любовь должна объединять. Или я с церковью, как с организацией, а не как с телом Христовым, говорю на разных языках? Но я-то точно говорю о Боге. О чём говорят они?"

Предвидя удивление со стороны про-коммунистически настроенного электората, Ищенко вспоминает "моральный кодекс строителя коммунизма" и объясняет: "Для тех, кто начнёт язвить, мол, верующий коммунист, да как так... Поясню: Моральный кодекс строителя коммунизма во многом списан с Нагорной проповеди Иисуса Христа. Потому у меня и не возникает никакого диссонанса. И, вообще, друзья, я считаю, что религия — это личное дело каждого из нас. Не нужно религию вплетать в государственные дела, особенно, в образование, медицину, армию и космонавтику.

В советское время ракетные старты не освящались попами и ракеты нормально летали и никто их не сверлил в космосе. Давайте оставим Богу — богово, кесарю — кесарево, а куралесу — куралесово! И да, так уж вышло, что православный храм для меня лично — это нечто большее, чем культурный центр, музей и исторический объект.

Всем любви, мира и добра!"

Напомним, 16 сентября 2018 года в Приморском крае прошло повторное голосование на выборах губернатора края. После подсчета 100% бюллетеней с небольшим отрывом победил кандидат от "Единой России", исполняющий в настоящее время обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Штаб его оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко заявил о массовых фальсификациях: во время подсчета голосов Ищенко лидировал с отрывом в 7%, и лишь после повторного введения данных с некоторых участков кандидат от ЕР смог вырваться вперед. Кроме того, в Советском районе Владивостока в ночь подсчета голосов произошел инцидент с участием сотрудников МЧС: люди в противогазах ворвались в помещения Территориальной комиссии и начали эвакуировать всех, то там находился. Процесс внесения данных из протоколов в ГАС "Выборы" был сорван, в результате итоги выборов по 13 участкам пришлось отменить.

19 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования. "В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ.

Кремль поддержал позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

Андрей Тарасенко, набравший во втором туре выборов 49,55%, на митинге поддержал решение о признании выборов недействительными. Он сначала пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.

Его оппонент из КПРФ Андрей Ищенко, получивший 48,06% голосов, выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными.

20 сентября крайизбирком отменил результаты повторного голосования. По закону, следующие внеочередные выборы губернатора Приморского края должно назначить Законодательное собрание Приморского края. Предположительно они состоятся 16 или 23 декабря.