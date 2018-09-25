Гороховый суп-пюре по-французски в «Баварском» хлебе – рецепт от Елены Штейниковой

25 сентября, PrimaMedia. Суп – всему голова, а гороховый суп-пюре – еще и польза, потому что в него можно добавить любые витаминные овощи и зелень и накормить детей не только полезным, но и вкусным обедом, приготовленным за десять минут, считает популярная телеведущая, журналистка ОТВ-Прим Елена Штейникова и делится с читателями своим рецептом горохового супа-пюре.
— У меня две девочки-двойняшки, одна любит борщ, вторая куриный суп, а вот гороховый суп они с удовольствием едят обе, поэтому если есть задача приготовить обед быстро, то французский суп-пюре меня выручает, — рассказывает Елена Штейникова. – А если подавать суп не в тарелке, а в "Баварском" хлебе, то получится французская классика, которую и гостям подать не стыдно.
Ингредиенты
Хлеб "Баварский" от "Владхлеб"
Морковь – 1 шт
Цукини – 1 шт
Луковица – 1 шт
Чеснок – 1 зубок
Горошек душистый (замороженный) – 400 гр
Сливки 20% — 100 мл
Масло сливочное – 50 гр
Сыр мягкий – 50 гр
Морковь и цукини моем, режем на кубики, опускаем вариться в 1 – 1,5 стакана воды, пока овощи не станут мягкими. Если вы хотите, чтобы суп получился более наваристым, можно вместо воды варить в курином или мясном бульоне.
Мелко режем лук и пассируем на сковороде в растительном масле до золотистой корочки. В конце пассировки добавляем мелко нарезанный чеснок.
В воду со сварившимися овощами добавляем зеленый горошек – свежий или консервированный. Тщательно перемешиваем. Добавляем лук, сливочное масло, сыр, заливаем сливки и добавляем мелко порезанную зелень. Все тщательно взбиваем блендером до однородного состояния .
Верхушку хлеба "Баварский" аккуратно срезаем ножом по кругу, хлебный мякиш осторожно вынимаем рукой, чтобы не задеть стенки. Полученную форму ставим в духовой шкаф и запекаем 10 минут, чтобы стенки хлеба потом не размокли, когда мы зальем в форму суп.
Вынутый мякиш тоже ставим в духовой шкаф на 15-20 минут, предварительно измельчив ножом и опустив в растительное масло с чесноком.
Вынимаем форму из духовки, суп переливаем из кастрюли в хлебную "супницу", добавляем в него поджаренные чесночные гренки из мякиша. Приятного аппетита!
Гороховый суп-пюре в "Баварском" хлебе готов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia