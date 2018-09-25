Гороховый суп-пюре по-французски в "Баварском" хлебе от Елены Штейниковой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Гороховый суп-пюре по-французски в «Баварском» хлебе – рецепт от Елены Штейниковой

Популярная телеведущая рассказала, как за десять минут приготовить вкусный и полезный суп, который с удовольствием съедят даже дети

25 сентября, PrimaMedia. Суп – всему голова, а гороховый суп-пюре – еще и польза, потому что в него можно добавить любые витаминные овощи и зелень и накормить детей не только полезным, но и вкусным обедом, приготовленным за десять минут, считает популярная телеведущая, журналистка ОТВ-Прим Елена Штейникова и делится с читателями своим рецептом горохового супа-пюре.

— У меня две девочки-двойняшки, одна любит борщ, вторая куриный суп, а вот гороховый суп они с удовольствием едят обе, поэтому если есть задача приготовить обед быстро, то французский суп-пюре меня выручает, — рассказывает Елена Штейникова. – А если подавать суп не в тарелке, а в "Баварском" хлебе, то получится французская классика, которую и гостям подать не стыдно.

Ингредиенты

Хлеб "Баварский" от "Владхлеб"

Морковь – 1 шт

Цукини – 1 шт

Луковица – 1 шт

Чеснок – 1 зубок

Горошек душистый (замороженный) – 400 гр

Сливки 20% — 100 мл

Масло сливочное – 50 гр

Сыр мягкий – 50 гр

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Морковь и цукини моем, режем на кубики, опускаем вариться в 1 – 1,5 стакана воды, пока овощи не станут мягкими. Если вы хотите, чтобы суп получился более наваристым, можно вместо воды варить в курином или мясном бульоне.

Мелко режем лук и пассируем на сковороде в растительном масле до золотистой корочки. В конце пассировки добавляем мелко нарезанный чеснок.

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В воду со сварившимися овощами добавляем зеленый горошек – свежий или консервированный. Тщательно перемешиваем. Добавляем лук, сливочное масло, сыр, заливаем сливки и добавляем мелко порезанную зелень. Все тщательно взбиваем блендером до однородного состояния .

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Верхушку хлеба "Баварский" аккуратно срезаем ножом по кругу, хлебный мякиш осторожно вынимаем рукой, чтобы не задеть стенки. Полученную форму ставим в духовой шкаф и запекаем 10 минут, чтобы стенки хлеба потом не размокли, когда мы зальем в форму суп.

Вынутый мякиш тоже ставим в духовой шкаф на 15-20 минут, предварительно измельчив ножом и опустив в растительное масло с чесноком.

Вынимаем форму из духовки, суп переливаем из кастрюли в хлебную "супницу", добавляем в него поджаренные чесночные гренки из мякиша. Приятного аппетита!

Гороховый суп-пюре в "Баварском" хлебе готов

Гороховый суп-пюре в "Баварском" хлебе готов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

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Гороховый суп-пюре по-французски в «Баварском» хлебе – рецепт от Елены Штейниковой
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