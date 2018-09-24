Российские программисты защитят пользователей компьютеров от взломов и кражи данных

Компьютер. Фото: ИА PrimaMedia

Прообразом новой вычислительной системы станет легендарный "Эльбрус" - потомок отечественных достижений 70-х годов

24 сентября, PrimaMedia. Отечественная вычислительная среда, не подверженная опасности взлома и потере информации, будет создана в России. Этим займутся математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", разработку отечественной вычислительной среды поддержала Национальная технологическая инициатива (НТИ). Было решено создать так называемую доверенную вычислительную среду — линейку компьютеров, сетевое оборудование и программное обеспечение , — которой можно было бы полностью доверять с точки зрения всех видов защищенности.

Среда должна быть основана исключительно на отечественных разработках в области компьютерного "железа" и программного обеспечения. В частности, базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный "Эльбрус" — современный потомок тех достижений в области строительства ЭВМ, которые создавались в нашей стране с 70-х годов прошлого века.

За один вычислительный такт "Эльбрус" способен выполнять до 25 операций, тогда как у зарубежных процессоров этот показатель не превышает 10. Значительно опережает "Эльбрус" остальные процессоры и по такому важному параметру, как аппаратный контроль за использованием машинной памяти. Если большинство современных процессоров управляет памятью блоками по 4 килобайта, то "Эльбрус" может контролировать обращения к запоминающему устройству на уровне отдельных 32-разрядных слов, то есть примерно в тысячу раз точнее. Эта так называемая технология защищенных или безопасных вычиcлений позволяет во много раз сократить количество ошибок, возникающих при разработке операционной системы и прикладных программ.

Сейчас перед разработчиками "Эльбрусов" стоит задача адаптировать к защищенным вычислениям основные системные библиотеки и прикладные программы.

Уже в этом году планируется освоение восьмиядерного процессора, полностью свободного от возможных закладок от зарубежного производителя. Такие закладки могут привязывать работу программы или устройства к конкретному предприятию или месту на карте. При смене места работы устройство может просто отказать в обслуживании.