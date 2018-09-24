Южнокорейская группа Laybricks выступит во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Южнокорейская группа Laybricks выступит во Владивостоке

Концерт пройдет 29 сентября в клубе "Водолей"

24 сентября, PrimaMedia. Концерт южнокорейской группы Laybricks пройдет 29 сентября в клубе "Водолей" во Владивостоке. Laybricks — инди-рок-группа из Сеула, состоящая из вокалиста и гитариста Kwangmin Seo и барабанщицы Hyejin Yu, сообщает ИА PrimaMedia.

Группа выступает с весны 2014 года и хорошо известна в Сеуле благодаря своим бурным и захватывающим выступлениям. Также Laybricks постоянно путешествуют по Корее, выступая в разных городах страны. Помимо Кореи группа выступала в Монголии, России, Китае, Японии и Великобритании. В ноябре 2015 года они выпустили своей первый мини-альбом, ставший хитом среди фанатов, лейблов и организаторов музыкальных фестивалей.

Осенью 2016 года группа отправилась в тур по 25 городам России и Украины, а весной 2016 провела успешный тур по Британии. В январе 2018 года вышел второй альбом группы, c презентацией которого группа отправилась в тур по 25 городам России и Украины.

Группа проводит более 100 концертов в год. Под музыку Laybricks на концерте невозможно не танцевать! Музыканты уже приезжали во Владивосток в 2016 году в рамках фестиваля V-Rox, теперь музыканты вновь вернутся, чтобы выступить с концертом в клубе "Водолей" 29 сентября, начало концерта в 22.00.

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