В парламенты всех субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот

Закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста в Приморье депутаты рассмотрят в среду, 26 сентября

24 сентября, PrimaMedia. На сегодняшний день в парламенты всех субъектов Российской Федерации внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин 60 лет. Об этом сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста в Приморье депутаты рассмотрят в среду, 26 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

"В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве – до конца сентября и в нескольких – в октябре", – заявил Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста – один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы. "Поэтому на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию. Нашу инициативу в своем обращении поддержал президент России Владимир Путин", – напомнил Турчак.

Добавим, что в Приморье законопроекты, закрепляющие право пользования всеми региональными льготами в прежних возрастных границах, будут рассмотрены депутатами Законодательного собрания края в эту среду, 26 сентября.

Изменения, затрагивающие два краевых закона: № 206-КЗ от 29 декабря 2004 года "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" и № 848-КЗ от 17 июня 2016 года "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края" разработаны депутатами фракции партии "Единая Россия" в краевом парламенте.

По словам председателя Заксобрания Приморья Александра Ролика, в соответствии с предложенными законопроектами сохраняются региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, относящихся к категориям ветеранов федерального значения, ветеранов Приморского края, жителей Приморья, имеющих особые заслуги перед Отечеством и нашим краем, а также для лиц, относящихся к ряду категорий работников бюджетной сферы, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, будет сохранена компенсация расходов на уплату взносов за капремонт гражданам, достигшим 70 и 80 лет, проживающим совместно с лицами предпенсионного возраста.

"Думаю, что данные законопроекты будут приняты депутатским корпусом и жители края предпенсионного возраста смогут в полной мере воспользоваться всеми установленными ранее региональными доплатами и компенсациями, а также льготами по социальному обслуживанию граждан старшего поколения", — сообщил Александр Ролик.